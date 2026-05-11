È anche bene sapere che quando un volo subisce cancellazioni improvvise o ritardi prolungati, in base alle regole stabilite dall’Unione europea i viaggiatori hanno diritto al rimborso del costo del biglietto se la compagnia aerea comunica la soppressione del volo con un preavviso inferiore a 14 giorni o l’aereo accumuli oltre tre ore di ritardo all’arrivo, salvo circostanze eccezionali. A questo si aggiunge un indennizzo economico compreso tra 250 e 600 euro, determinato in base alla distanza della tratta e alle responsabilità del vettore. La compensazione è dovuta, ad esempio, quando il disservizio è causato da motivi interni all’azienda, come scioperi del personale navigante o tecnico. Per avviare la procedura di rimborso, è necessario contattare direttamente la compagnia aerea. È importante conservare ogni documento relativo al viaggio.