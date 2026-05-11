Kate Middleton in Italia, cosa sappiamo della visita a Reggio Emilia

Introduzione
La principessa di Galles sarà nel nostro Paese il 13 e 14 maggio in visita privata. Non sarà accompagnata dal marito William e si dedicherà a una campagna che le sta molto a cuore che riguarda la promozione dell’educazione dei bambini dalla prima infanzia. Per l’occasione, Kate Middleton potrebbe soggiornare all'hotel Relais Roncolo 1888, un luogo elegante e appartato sulle colline emiliane. "La sensibilità che la Principessa Kate ha più volte dimostrato verso i temi della prima infanzia rende questo incontro particolarmente importante”, ha commentato Francesco Profumo, presidente di Fondazione Reggio Children.
Quello che devi sapere
Il viaggio
Kate Middleton sarà in Italia mercoledì 13 e giovedì 14 maggio. Una visita informale che rappresenta il primo viaggio all’estero della principessa di Galles dopo la malattia. La sua ultima missione all'estero in veste di membro della famiglia reale era infatti avvenuta a dicembre 2022, quando aveva accompagnato il marito William a Boston, negli Usa. Kate arriverà e resterà a Reggio Emilia, dove si dedicherà a un progetto che le sta molto a cuore e di cui è madrina nel Regno Unito, ovvero la promozione dell’educazione dei bambini fin da quando sono piccoli. Il viaggio in Italia è quindi parte di una missione dedicata ad esplorare i modelli e gli approcci internazionali a sostegno di bambini ed educatori al fine di espandere il suo Royal Foundation Centre for Early Childhood, l’associazione benefica fondata nel 2021.
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"Reggio Emilia Approach"
La scelta di Reggio Emilia come meta del viaggio non è casuale. La città è diventata nota anche a livello internazionale per il "Reggio Emilia Approach", un metodo di insegnamento per l’educazione dell’infanzia che punta a valorizzare l’autonomia, la creatività e le capacità espressive dei bambini. Il "Reggio Emilia Approach", come spiegano i media locali, si basa sul lavoro collegiale e relazionale di educatori e insegnanti che garantiscono una presenza continua con i bambini. Questo anche con il supporto delle famiglie, nucleo centrale per l’educazione della prima infanzia.
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Fondazione Reggio Children: “Bella occasione di dialogo”
"Siamo felici che questa visita possa diventare un'occasione di dialogo internazionale sui temi dell'educazione, della cura e dell'investimento sulle nuove generazioni”, ha commentato Francesco Profumo, presidente di Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi. “In un tempo attraversato da grandi trasformazioni tecnologiche e sociali, ripartire dai bambini significa ripartire dal futuro". Per Profumo, la visita di Kate Middleton non è “soltanto una visita istituzionale. È il riconoscimento internazionale di un'idea di educazione che, da Reggio Emilia, parla oggi al mondo intero: un'educazione fondata sull'ascolto dei bambini, sulla creatività, sulla relazione e sulla costruzione di comunità". E ha aggiunto: “La sensibilità che la Principessa Kate ha più volte dimostrato verso i temi della prima infanzia rende questo incontro particolarmente importante. I primi anni di vita sono il tempo in cui si costruiscono non solo le competenze, ma anche la fiducia, l'immaginazione, la capacità di stare con gli altri e di guardare al futuro. Il Reggio Emilia Approach nasce proprio da questa convinzione: ogni bambino possiede straordinarie potenzialità e ha diritto a essere accolto, ascoltato e accompagnato nella scoperta del mondo".
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Sindaco Reggio: "Grande riconoscimento per la nostra città"
Emozionato per la visita reale anche il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari. Per il primo cittadino, la visita "è sicuramente un riconoscimento per il nostro sistema educativo e per la nostra città. Si tratta della prima visita all'estero della principessa dopo alcuni anni e sarà un onore raccontare la genesi e la pratica di questa nostra esperienza educativa, a conferma che investire risorse ed intelligenze nell'educazione e nella prima infanzia continua a riscuotere attenzione e ad ottenere consensi unanimi".
Le tappe
La permanenza di Kate Middleton in Italia si concentrerà a Reggio Emilia. Sui percorsi e le location è tutto top secret ma in questi giorni sono emerse alcune indiscrezioni. Al suo arrivo è probabile che la principessa si recherà al Municipio di Reggio Emilia, nella Sala del Tricolore, dove incontrerà le autorità cittadine per un colloquio privato. Poi Kate si dovrebbe spostare al Centro Internazionale "Loris Malaguzzi", un luogo di incontro e confronto nel campo dell’educazione, e poi al Centro Remida, un’organizzazione che mette al centro la cultura della sostenibilità e del riciclo dei materiali di scarto usando la creatività. Per quanto riguarda il soggiorno nella regione, la principessa di Galles dovrebbe alloggiare al Relais Roncolo 1888, un luogo appartato ed elegante, in origine di proprietà aristocratica, situato tra i colli emiliani.