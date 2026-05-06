La principessa, senza William, sarà il 13 e 14 maggio in missione per la sua fondazione. Primo viaggio all’estero dopo il cancro. Kate è molto interessata al “Reggio Emilia Approach” poiché crede che possa ispirare anche la sua associazione, in quanto metodo «ampiamente rispettato per la creazione di ambienti di apprendimento fortemente interattivi» ascolta articolo

"Un'altra tappa verso il pieno ritorno ai doveri reali". È così che i media britannici, Bbc in testa, interpretano in queste ore l'annuncio - diffuso ufficialmente da Kensington Palace - della visita che "Catherine, principessa di Galles", compirà il 13 e 14 maggio prossimi in Italia, a Reggio Emilia, per un evento collegato con una campagna - di cui è madrina nel Regno Unito - per la promozione dell'educazione dei bambini sin dalla prima infanzia.

Primo viaggio all’estero dopo il cancro Si tratterà di una visita informale in termini cerimoniali che la futura regina compirà da sola, senza il consorte William, erede al trono di suo padre, Carlo III; ma soprattutto si tratterà del suo primo viaggio inteso come impegno pubblico all'estero dopo la terribile battaglia contro il cancro affrontata nel 2024 e sfociata nell'annuncio della remissione dopo una pesante chemioterapia a vasto raggio. Proprio nel 2024 William e Kate avevano in agenda una visita in Italia, che furono poi costretti a rinviare a causa delle vicissitudini di salute della principessa. Un'odissea che appare ora alle spalle, sottolineano diversi commentatori, proprio perché la missione a Reggio Emilia sembra rappresentare "un ritorno" sulla scena internazionale. L'ultima missione all'estero di Kate in veste di membro della famiglia reale risale al dicembre 2022, quando, 3 mesi dopo la morte della regina Elisabetta II, accompagnò William a Boston, negli Usa. Nell'aprile del 2025 l'Italia è stata invece teatro di una visita di Stato compiuta da re Carlo e dalla regina Camilla i quali, dopo gli incontri istituzionali a Roma, hanno a loro volta fatto tappa in Emilia Romagna, a Ravenna. Approfondimento William e Kate presentano Otto, il nuovo cane reale

In visita privata a Reggio Emilia senza William La 44enne Kate sarà in visita privata a Reggio Emilia mercoledì 13 e giovedì 14 maggio. Una trasferta fortemente voluta dalla principessa, che si concentrerà sullo sviluppo della prima infanzia, parte di una missione per esplorare i principali approcci internazionali a sostegno dei bambini e di educatori, insegnanti e adulti, e che segnerà l’espansione globale della Royal Foundation Centre for Early Childhood, l’associazione benefica per la prima infanzia istituita proprio da Catherine nel 2021. Kate è molto interessata al “Reggio Emilia Approach” poiché crede che possa ispirare anche la sua associazione, in quanto metodo «ampiamente rispettato per la creazione di ambienti di apprendimento fortemente interattivi». Approfondimento Kate Middleton e il principe William festeggiano 15 anni di matrimonio