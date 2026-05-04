Pubblicato sui social il muso del nuovo amico a quattro zampe della famiglia reale
Welcome to the family, Otto! 1 today. “Benvenuto in famiglia, Otto! 1 anno oggi”. Così, nel giorno del suo primo compleanno, il giovane cocker spaniel color cioccolato ha fatto il suo ingresso ufficiale nella famiglia reale.
Otto: il nuovo cane della famiglia reale
Otto è il nuovo cane già amatissimo dal Principe e dalla Principessa del Galles. William e Kate Middleton hanno scelto un modo semplice ma carico di affetto per presentarlo al mondo: una fotografia e poche parole, condivise sui social.