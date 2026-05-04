Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Il principe William e la principessa Kate Middleton presentano Otto, il nuovo cane reale

Mondo
su X

Pubblicato sui social il muso del nuovo amico a quattro zampe della famiglia reale

ascolta articolo

Welcome to the family, Otto! 1 today. “Benvenuto in famiglia, Otto! 1 anno oggi”. Così, nel giorno del suo primo compleanno, il giovane cocker spaniel color cioccolato ha fatto il suo ingresso ufficiale nella famiglia reale.

Otto: il nuovo cane della famiglia reale

Otto è il nuovo cane già amatissimo dal Principe e dalla Principessa del Galles. William e Kate Middleton hanno scelto un modo semplice ma carico di affetto per presentarlo al mondo: una fotografia e poche parole, condivise sui social.

Mondo: Ultime notizie

Focolaio sulla nave Hondius, 3 morti: uno è positivo all'hantavirus

Mondo

Tra i deceduti anche una coppia di coniugi olandesi di 70 e 69 anni. Un 69enne britannico è...

Teheran: "Gli Usa abbandonino le richieste massimaliste". LIVE

live Mondo

Parte da oggi l'iniziativa Project Freedom, per liberare le navi nello Stretto di Hormuz. "Si...

Kiev: "Raid russo sul Kharkiv, 4 morti e 16 feriti". LIVE

live Mondo

L'esercito russo ha lanciato un attacco missilistico contro l'insediamento di Merefa, nella...

Sumud Flotilla, Procura di Roma indaga per sequestro di persona

Mondo

Sono tre gli esposti arrivati ai pm, tra cui quelli sugli attivisti de Avila e Abukeshek...

Epc summit, Meloni: "Anticipare le crisi e non solo reagire"

Mondo

Nel corso del vertice i 48 capi di Stato e di governo invitati a Yerevan, in Armenia, discutono...

Mondo: I più letti