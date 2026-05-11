Introduzione
L’Italia si prepara ad affrontare un’altra settimana caratterizzata da tempo instabile, con nuove piogge e temporali su molte zone del Paese e anche qualche grandinata sulle regioni del Centro e del Nord. La mancanza di un’area di alta pressione stabile continuerà infatti a lasciare spazio alle correnti umide atlantiche, responsabili di un continuo alternarsi tra schiarite e improvvisi peggioramenti. In alcune aree non si escludono fenomeni intensi accompagnati da grandinate, mentre il Sud potrà contare a tratti su condizioni più miti e temperature quasi estive. Ecco nel dettaglio le previsioni meteo delle prossime ore e dei prossimi giorni, secondo iLMeteo.it.
Quello che devi sapere
Lunedì tra piogge, vento e primi temporali
La settimana si apre con condizioni meteo piuttosto incerte. Nella giornata di oggi, lunedì 11 maggio, risulterà instabile soprattutto al Nord e su alcune aree del Centro, con precipitazioni sparse che interesseranno in particolare le zone a nord del Po, ma anche Liguria e Toscana, dove non si escludono temporali localmente intensi accompagnati anche da qualche grandinata. Al Sud, invece, il tempo si manterrà più stabile e soleggiato grazie ai venti caldi di Scirocco provenienti dal Nord Africa. In Sicilia le temperature potrebbero raggiungere i 30-32 gradi.
Allerta gialla in Lombardia e Toscana
Per la giornata di oggi il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico in diverse aree del Centro-Nord. In Lombardia l’allerta per temporali riguarda il Nodo Idraulico di Milano, la Pianura centrale, l’Alta pianura orientale, la Bassa pianura occidentale, centro-occidentale, centro-orientale e orientale, oltre all’Appennino pavese e ai Laghi e Prealpi orientali. In Toscana l’allerta interessa invece le zone di Serchio-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia e Serchio-Garfagnana-Lima. Per il rischio idrogeologico l’allerta gialla è stata estesa anche alle Orobie bergamasche, al Lario e Prealpi occidentali e ai Laghi e Prealpi Varesine in Lombardia, oltre ad alcune aree dell’Umbria, tra cui Chiascio-Topino, Nera-Corno, Trasimeno-Nestore, Chiani-Paglia, Medio Tevere e Alto Tevere.
Martedì qualche raggio di sole in più
Martedì 12 maggio il quadro meteorologico concederà qualche schiarita in più, anche se il Nord e parte del Centro dovranno fare i conti con forti venti e condizioni instabili, soprattutto sul Nordest e tra Toscana e Marche. Nel corso del pomeriggio non mancheranno nuovi episodi di instabilità lungo il medio versante adriatico e sulle aree interne dell’Appennino centrale.
Da metà settimana nuovo peggioramento
La tregua durerà poco. Tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio è infatti attesa una nuova fase di maltempo che coinvolgerà soprattutto il Nord e parte del Centro. Le precipitazioni più intense sono previste al Nordovest, in Emilia Romagna, Toscana, Umbria e lungo i settori adriatici. Possibili temporali anche di forte intensità, accompagnati localmente da grandinate. Qualche rovescio potrà raggiungere anche parte del Sud, in particolare Puglia, Basilicata e Campania, seppur in un contesto meno perturbato.
Venerdì arriva un’altra perturbazione
L’instabilità continuerà anche nella giornata di venerdì 15 maggio, quando una nuova perturbazione dovrebbe raggiungere il Paese portando altre piogge soprattutto al Nord e sulle regioni centrali. Il Sud dovrebbe invece mantenere condizioni più tranquille, anche se con temperature meno elevate rispetto ai giorni precedenti.
Weekend, possibile lieve miglioramento
Un lieve miglioramento potrebbe affacciarsi solo all’inizio del weekend, ma per una possibile fase più stabile e duratura bisognerà probabilmente attendere l'ultima settimana del mese.
Le previsioni meteo di oggi
Al Nord: tempo a tratti piovoso su gran parte delle regioni, con fenomeni anche di moderata intensità su Liguria, Friuli e settori alpini. Forti venti di Libeccio.
Al Centro: possibili piogge forti sull'alta Toscana, con isolati temporali; altrove invece il cielo risulterà al più poco nuvoloso. Temperature massime in lieve aumento.
Al Sud: la giornata vedrà condizioni di bel tempo prevalente su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Caldo in aumento.
Le previsioni meteo di martedì
Al Nord: giornata stabile con generali condizioni di bel tempo e cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in lieve aumento. Al Centro: il tempo sarà soleggiato e il clima mite. Il cielo si potrà vedere sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti di Libeccio. Al Sud: giornata estiva, il sole sarà prevalente, il cielo spesso sereno e le temperature massime toccheranno i 30-31 gradi in Sicilia.
Le previsioni meteo di mercoledì
Al Nord: giornata che trascorrerà con un tempo molto instabile e precipitazioni localmente intense più probabili al Nordovest e in Emilia Romagna. Attesi anche dei temporali, localmente di forte intensità.
Al Centro: in questa giornata il tempo tenderà e peggiorare su Toscana, Umbria e settori adriatici con rovesci sparsi o temporali. Clima mite.
Al Sud: la giornata trascorrerà con generali condizioni di tempo a tratti instabile soprattutto su Puglia, Basilicata, Campania. Altrove avremo un maggiore e pia' ampio soleggiamento.