Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Meteo, settimana all'insegna dell'instabilità: quando, dove e quanto pioverà

Cronaca

Introduzione

L’Italia si prepara ad affrontare un’altra settimana caratterizzata da tempo instabile, con nuove piogge e temporali su molte zone del Paese e anche qualche grandinata sulle regioni del Centro e del Nord. La mancanza di un’area di alta pressione stabile continuerà infatti a lasciare spazio alle correnti umide atlantiche, responsabili di un continuo alternarsi tra schiarite e improvvisi peggioramenti. In alcune aree non si escludono fenomeni intensi accompagnati da grandinate, mentre il Sud potrà contare a tratti su condizioni più miti e temperature quasi estive. Ecco nel dettaglio le previsioni meteo delle prossime ore e dei prossimi giorni, secondo iLMeteo.it.

Quello che devi sapere

Lunedì tra piogge, vento e primi temporali

La settimana si apre con condizioni meteo piuttosto incerte. Nella giornata di oggi, lunedì 11 maggio, risulterà instabile soprattutto al Nord e su alcune aree del Centro, con precipitazioni sparse che interesseranno in particolare le zone a nord del Po, ma anche Liguria e Toscana, dove non si escludono temporali localmente intensi accompagnati anche da qualche grandinata. Al Sud, invece, il tempo si manterrà più stabile e soleggiato grazie ai venti caldi di Scirocco provenienti dal Nord Africa. In Sicilia le temperature potrebbero raggiungere i 30-32 gradi.

Pioggia
Pioggia - ©IPA/Fotogramma
1/9

Allerta gialla in Lombardia e Toscana

Per la giornata di oggi il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico in diverse aree del Centro-Nord. In Lombardia l’allerta per temporali riguarda il Nodo Idraulico di Milano, la Pianura centrale, l’Alta pianura orientale, la Bassa pianura occidentale, centro-occidentale, centro-orientale e orientale, oltre all’Appennino pavese e ai Laghi e Prealpi orientali. In Toscana l’allerta interessa invece le zone di Serchio-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia e Serchio-Garfagnana-Lima. Per il rischio idrogeologico l’allerta gialla è stata estesa anche alle Orobie bergamasche, al Lario e Prealpi occidentali e ai Laghi e Prealpi Varesine in Lombardia, oltre ad alcune aree dell’Umbria, tra cui Chiascio-Topino, Nera-Corno, Trasimeno-Nestore, Chiani-Paglia, Medio Tevere e Alto Tevere.

2/9
pubblicità

Martedì qualche raggio di sole in più

Martedì 12 maggio il quadro meteorologico concederà qualche schiarita in più, anche se il Nord e parte del Centro dovranno fare i conti con forti venti e condizioni instabili, soprattutto sul Nordest e tra Toscana e Marche. Nel corso del pomeriggio non mancheranno nuovi episodi di instabilità lungo il medio versante adriatico e sulle aree interne dell’Appennino centrale.

Pioggia/sole
Pioggia/sole - ©IPA/Fotogramma
3/9

Da metà settimana nuovo peggioramento

La tregua durerà poco. Tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio è infatti attesa una nuova fase di maltempo che coinvolgerà soprattutto il Nord e parte del Centro. Le precipitazioni più intense sono previste al Nordovest, in Emilia Romagna, Toscana, Umbria e lungo i settori adriatici. Possibili temporali anche di forte intensità, accompagnati localmente da grandinate. Qualche rovescio potrà raggiungere anche parte del Sud, in particolare Puglia, Basilicata e Campania, seppur in un contesto meno perturbato.

4/9
pubblicità

Venerdì arriva un’altra perturbazione

L’instabilità continuerà anche nella giornata di venerdì 15 maggio, quando una nuova perturbazione dovrebbe raggiungere il Paese portando altre piogge soprattutto al Nord e sulle regioni centrali. Il Sud dovrebbe invece mantenere condizioni più tranquille, anche se con temperature meno elevate rispetto ai giorni precedenti.

Pioggia
Pioggia - ©IPA/Fotogramma
5/9

Weekend, possibile lieve miglioramento

Un lieve miglioramento potrebbe affacciarsi solo all’inizio del weekend, ma per una possibile fase più stabile e duratura bisognerà probabilmente attendere l'ultima settimana del mese.

6/9
pubblicità

Le previsioni meteo di oggi

Al Nord: tempo a tratti piovoso su gran parte delle regioni, con fenomeni anche di moderata intensità su Liguria, Friuli e settori alpini. Forti venti di Libeccio. 
Al Centro: possibili piogge forti sull'alta Toscana, con isolati temporali; altrove invece il cielo risulterà al più poco nuvoloso. Temperature massime in lieve aumento. 
Al Sud: la giornata vedrà condizioni di bel tempo prevalente su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Caldo in aumento.

7/9

Le previsioni meteo di martedì

Al Nord: giornata stabile con generali condizioni di bel tempo e cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in lieve aumento. Al Centro: il tempo sarà soleggiato e il clima mite. Il cielo si potrà vedere sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti di Libeccio. Al Sud: giornata estiva, il sole sarà prevalente, il cielo spesso sereno e le temperature massime toccheranno i 30-31 gradi in Sicilia.

Meteo
Meteo - ©IPA/Fotogramma
8/9
pubblicità

Le previsioni meteo di mercoledì

Al Nord: giornata che trascorrerà con un tempo molto instabile e precipitazioni localmente intense più probabili al Nordovest e in Emilia Romagna. Attesi anche dei temporali, localmente di forte intensità. 
Al Centro: in questa giornata il tempo tenderà e peggiorare su Toscana, Umbria e settori adriatici con rovesci sparsi o temporali. Clima mite. 
Al Sud: la giornata trascorrerà con generali condizioni di tempo a tratti instabile soprattutto su Puglia, Basilicata, Campania. Altrove avremo un maggiore e pia' ampio soleggiamento.

9/9
pubblicità

Leggi anche

Cronaca

Meteo, tempo instabile e temporali a causa di perturbazione atlantica

Cronaca

Supplenze docenti scuola 2026-27, domande dal 16 luglio: cosa sapere

Cronaca

Quale effetto potrebbe avere super El Niño sulle temperature estive

Cronaca

Delitto di Garlasco, quale sarà l'iter giudiziario per Sempio e Stasi?

Cronaca

Monopattini elettrici, scatta l’obbligo della targa: ecco come fare