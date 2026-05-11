Per la giornata di oggi il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico in diverse aree del Centro-Nord. In Lombardia l’allerta per temporali riguarda il Nodo Idraulico di Milano, la Pianura centrale, l’Alta pianura orientale, la Bassa pianura occidentale, centro-occidentale, centro-orientale e orientale, oltre all’Appennino pavese e ai Laghi e Prealpi orientali. In Toscana l’allerta interessa invece le zone di Serchio-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia e Serchio-Garfagnana-Lima. Per il rischio idrogeologico l’allerta gialla è stata estesa anche alle Orobie bergamasche, al Lario e Prealpi occidentali e ai Laghi e Prealpi Varesine in Lombardia, oltre ad alcune aree dell’Umbria, tra cui Chiascio-Topino, Nera-Corno, Trasimeno-Nestore, Chiani-Paglia, Medio Tevere e Alto Tevere.