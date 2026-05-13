Il sistema italiano di assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) negli istituti di istruzione pubblica viola il diritto dell'Unione. Lo ha stabilito la Corte Ue di Giustizia accogliendo il ricorso della Commissione europea. Per l'esecutivo tale sistema "è incompatibile con la normativa dell'Unione in materia di contratti a tempo determinato, che prevede limitazioni al loro ricorso e favorisce le procedure di assunzione a tempo indeterminato". Per questo motivo la Commissione ha presentato ricorso per inadempimento contro l'Italia dinanzi alla Corte di giustizia. La Corte ha accolto il ricorso.