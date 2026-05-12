Delitto di Garlasco, Andrea Sempio a Roma per una perizia psicologica

L’indagato ha dato mandato a una psicoterapeuta-criminologa di redigere “una consulenza personologica”: le operazioni sono iniziate ieri a Roma. I pm: “In un audio Sempio sembra svelare l'orario dell'omicidio”
Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo: a svelarlo è stato il Messaggero, secondo cui Sempio - a domanda su come stesse - avrebbe risposto “faccio fatica a lavorare quindi…”, mentre la legale Angela Taccia ne ha ribadito l’innocenza. L’indagato, nell’ambito delle attività difensive, ha dato mandato a una psicoterapeuta-criminologa di redigere “una consulenza personologica”: le operazioni sono iniziate ieri a Roma, e secondo il quotidiano ci vorranno diversi giorni prima di poter avere un profilo.
Pm: “In audio Sempio sembra svelare l'orario dell'omicidio”
Intanto, secondo la procura di Pavia, dai soliloqui in auto di Andrea Sempio sembrerebbe venire a galla anche l'orario in cui l'allora 19enne sarebbe entrato nella villetta per uccidere Chiara Poggi in modo crudele e con odio perché, per l'accusa, aveva detto no ad un suo approccio. Dagli atti depositati con la chiusura della nuova inchiesta, infatti, c'è un audio dell'8 febbraio 2017, captato da una microspia tra quelli della prima indagine e riascoltati, in cui il commesso diceva: “È successo qualcosa quel giorno ... inc (cioè ‘incomprensibile’, ndr) ... era sempre lì a casa ... inc ... io non so se lei ha detto che lavorava ... inc ... però cazzo, oh ... inc ... alle nove e mezza (9.30) a casa... inc". In questa intercettazione, scrivono l'aggiunto Stefano Civardi e le pm Valentina De Stefano e Giuliana Rizza, "considerato anche quanto emerso" da quella ormai nota del 14 aprile 2025 in cui Sempio parlava, per l'accusa, delle chiamate a casa di Chiara, del video intimo e del rifiuto da parte della studentessa, "l'indagato sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio".
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La ricostruzione della procura
In base alla ricostruzione di quanto avvenuto, basata anche sulla nuova consulenza medico legale di Cristina Cattaneo, gli inquirenti sostengono che - dato per certo che Chiara disattivò l'allarme della villetta alle 9.12 "per semplice somma di orari, essendo trascorsa al minimo mezzora fra l'inizio della digestione" della colazione "e la morte - alle 9.45 Chiara Poggi era viva". E appare "del tutto irragionevole che possa essere stata uccisa da chi alle 9.35 era a casa propria davanti al proprio computer", ossia Stasi, "a 1,7 chilometri di distanza dalla vittima". Il 42enne, ora totalmente scagionato dai pm, aveva "un alibi". Non così Sempio che, stando a quella registrazione ambientale, sarebbe entrato nell'abitazione verso le 9.30 e alle 9.58 avrebbe telefonato, in base ai tabulati, all'amico Mattia Capra. Sempre secondo la consulenza, la fase della colluttazione e dell'aggressione sarebbe durata circa 15-20 minuti. Per i pm, poi, la serata precedente all'omicidio "è del tutto incompatibile con qualsivoglia evento drammatico" tra Chiara e Alberto, "scoperta scandalosa, litigio passionale". Come "confermato" da una relazione informatica, Chiara, mentre Stasi era andato a casa per sistemare il suo cane, "ha semplicemente aperto la cartella 'immagini'", scaricando foto del loro soggiorno a Londra, e "ha anche contribuito a scrivere parti della tesi" del bocconiano.
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Il 13 agosto 2007 la 26enne viene trovata morta dal fidanzato nella villetta di famiglia nel Pavese. Il giovane è condannato con sentenza definitiva nel 2017. Nel 2025 nel registro degli indagati finisce Andrea Sempio, già oggetto di indagini (archiviate) in passato. Vengono eseguiti altri accertamenti su dna, oggetti e impronte. E viene indagato l’ex procuratore di Pavia. Nel 2026 la Procura di Pavia verso la richiesta di revisione del processo Stasi