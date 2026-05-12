Delitto di Garlasco, Andrea Sempio a Roma per una perizia psicologica

L’indagato ha dato mandato a una psicoterapeuta-criminologa di redigere “una consulenza personologica”: le operazioni sono iniziate ieri a Roma. I pm: “In un audio Sempio sembra svelare l'orario dell'omicidio” ascolta articolo

Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo: a svelarlo è stato il Messaggero, secondo cui Sempio - a domanda su come stesse - avrebbe risposto “faccio fatica a lavorare quindi…”, mentre la legale Angela Taccia ne ha ribadito l’innocenza. L’indagato, nell’ambito delle attività difensive, ha dato mandato a una psicoterapeuta-criminologa di redigere “una consulenza personologica”: le operazioni sono iniziate ieri a Roma, e secondo il quotidiano ci vorranno diversi giorni prima di poter avere un profilo.

Pm: “In audio Sempio sembra svelare l'orario dell'omicidio” Intanto, secondo la procura di Pavia, dai soliloqui in auto di Andrea Sempio sembrerebbe venire a galla anche l'orario in cui l'allora 19enne sarebbe entrato nella villetta per uccidere Chiara Poggi in modo crudele e con odio perché, per l'accusa, aveva detto no ad un suo approccio. Dagli atti depositati con la chiusura della nuova inchiesta, infatti, c'è un audio dell'8 febbraio 2017, captato da una microspia tra quelli della prima indagine e riascoltati, in cui il commesso diceva: “È successo qualcosa quel giorno ... inc (cioè ‘incomprensibile’, ndr) ... era sempre lì a casa ... inc ... io non so se lei ha detto che lavorava ... inc ... però cazzo, oh ... inc ... alle nove e mezza (9.30) a casa... inc". In questa intercettazione, scrivono l'aggiunto Stefano Civardi e le pm Valentina De Stefano e Giuliana Rizza, "considerato anche quanto emerso" da quella ormai nota del 14 aprile 2025 in cui Sempio parlava, per l'accusa, delle chiamate a casa di Chiara, del video intimo e del rifiuto da parte della studentessa, "l'indagato sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio". Leggi anche Garlasco, pm: Sempio sembra svelare orario in cui entrò per uccidere