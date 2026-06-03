Milano, vincita da 1,3 milioni di euro all'Eurojackpot

Le estrazioni si tengono ogni martedì e venerdì sera

La vincita è avvenuta presso il punto vendita Sisal Dp Cafè di via Circonvallazione 13. La combinazione estratta martedì 2 giugno è stata 2 - 36 - 38 - 40 - 46, più i due Euronumeri 7 e 8. Nonostante il giocatore milanese abbia centrato il 5+1, nessuno si è aggiudicato il premio massimo assoluto. Per questo motivo, in vista della prossima estrazione, salirà a 27 milioni di euro. Eurojackpot è una sfida internazionale che coinvolge milioni di persone che, ogni martedì e venerdì sera, hanno la possibilità di competere per un montepremi milionario. Per giocare bisogna scegliere almeno 5 numeri su un totale di 50 e abbinarvi almeno 2 Euronumeri su 12. Chiunque riesca a indovinare l'intera combinazione si aggiudica il Jackpot milionario, che spazia da un minimo di 10 a un massimo di 120 milioni di euro. La probabilità statistica di riuscire a vincere almeno un premio è pari a 1 su 32.