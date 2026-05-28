Milano, vincita da 5 milioni di euro con un Gratta e vinci

Il tagliando vincente è stato venduto dalla ricevitoria in via Osoppo 13. Le probabilità di vincere il premio massimo della serie "100X New" sono di uno ogni 11 milioni e 40mila tagliandi

Un giocatore milanese ha vinto 5 milioni di euro con il Gratta e vinci della serie "100X New". ll tagliando fortunato, dal costo di 20 euro, è stato venduto dalla ricevitoria di via Osoppo 13. Lo riporta Agimeg.

La probabilità di vincere era una su 11 milioni e 40mila tagliandi

“100X New” è uno dei Gratta e Vinci da 20 euro con i premi più elevati del catalogo. Il gioco mette in palio una vincita massima da 5 milioni di euro, esattamente la cifra vinta dall'acquirente milanese. Le probabilità di vincere il premio massimo sono di un biglietto vincente ogni 11 milioni e 40mila tagliandi. Per una vittoria da 100mila euro, invece, la probabilità è una su 5,5 milioni di giocate. Le chance ovviamente aumentano con vincite di importo inferiore. In media, un tagliando su 7,69 consente di guadagnare una cifra superiore a quella spesa per la giocata.