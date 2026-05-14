Inoltre il decreto approvato nel 2024 “regola in modo dettagliato l'esercizio e la raccolta dei giochi pubblici a distanza, con vincita di denaro, delineando i requisiti di partecipazione alle gare di concessione e le condizioni minime per i contratti di gioco online”. Nel dettaglio la legge prevede che per partecipare alle gare siano rispettati i requisiti della “costituzione in forma giuridica di società di capitali”, del “possesso di adeguata pregressa esperienza e moralità nell'esercizio dell’attività di gestione e di raccolta di giochi” e del “possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale, possesso di adeguati requisiti di solidità patrimoniale e degli ulteriori requisiti individuati dall'Agenzia con il bando di gara, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità e tutela della concorrenza”.