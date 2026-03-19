Come evidenziano i dati, l’espansione del mercato dei giochi online in Italia è garantito in primo luogo dai casinò digitali che occupano oltre la metà (53%) della crescita registrata nel settore in un quinquennio. Seguono i giochi a carte non a torneo e i giochi a base sportivi, in salita rispettivamente del 28 e del 14%. Nonostante la ripresa delle attività di gioco nei luoghi fisici dopo la pandemia, il comparto digitale, complice i rapidi sviluppi tecnologici, ha continuato a generare valore economico e ha richiesto di stabilire un quadro normativo aggiornato. Entro il 13 novembre di quest'anno è fissata l’entrata in vigore delle nuove regole sul gioco online.

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