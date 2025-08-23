Gioco d'azzardo, l'Italia è quinta in Europa: i dati

E nelle altre posizioni in classifica chi c'è? La Germania si piazza in seconda posizione con un punteggio di 9,37 su 10, dimostrando di essere una delle piazze economiche più stabili e organizzate in Europa. Nel corso del 2024, il suo mercato ha mosso oltre 22 miliardi di dollari, derivanti in particolare da: 13,2 miliardi di dollari dai casinò, 5,7 miliardi da lotterie e bingo, e più di 3,1 miliardi dalle scommesse sportive. Con un punteggio di 9,19 su 10, la Francia si aggiudica la medaglia di bronzo. Si distingue per il numero eccezionale di casinò fisici: ben 205 strutture operative, il primato a livello continentale. L'economia del gioco francese ha superato i 14,8 miliardi di ricavi totali nel 2024, con 8,3 miliardi generati dai casinò, 4 miliardi dalle lotterie e 2,5 miliardi dalle scommesse sportive. Appena fuori dal podio la Spagna, che assomma un punteggio di 8,60 su 10. Il suo mercato, forte di 63 casinò sul territorio, ha prodotto nel 2024 un valore complessivo prossimo ai 9 miliardi di dollari, di cui 5,6 miliardi dai casinò, 2,2 miliardi dalle lotterie e 1,1 miliardi dalle scommesse sportive