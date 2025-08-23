Gioco d'azzardo, l'Italia è quinta in Europa: i dati sulle scommesse sportiveEconomia
Introduzione
Nel 2024, il settore del gioco d’azzardo ha sperimentato un notevole sviluppo, con un incremento generale del 4,8% su scala mondiale, spinto principalmente dai proventi di casinò e scommesse sportive. Ma in un simile scenario dove si trovano i Paesi del Vecchio Continente? Ecco cosa sapere.
Quello che devi sapere
Lo studio
Per delineare un ritratto accurato del mercato europeo, BonusFinder Italia ha pubblicato uno studio nel quale ha analizzato diversi parametri fondamentali: i guadagni derivanti dai casinò sia virtuali che terrestri; gli introiti generati da lotterie e bingo, nonché i profitti delle scommesse sportive. A ciò si aggiunge il calcolo delle sale da gioco fisiche in ogni Stato
Il leader in Europa
Il Regno Unito si posiziona al vertice di questa speciale graduatoria, raggiungendo il primo posto con un punteggio di 9.71 su 10. Questa nazione si conferma protagonista indiscussa del settore, con profitti derivanti da casinò e giochi online che superano i 14,7 miliardi di dollari. A questi introiti si aggiungono 6,8 miliardi provenienti dalle lotterie e circa 6 miliardi dalle scommesse sportive. Infine, con 144 sale da gioco terrestri, il Regno Unito si colloca al secondo posto per numero di casinò fisici, subito dopo la Francia
I Paesi in classifica
E nelle altre posizioni in classifica chi c'è? La Germania si piazza in seconda posizione con un punteggio di 9,37 su 10, dimostrando di essere una delle piazze economiche più stabili e organizzate in Europa. Nel corso del 2024, il suo mercato ha mosso oltre 22 miliardi di dollari, derivanti in particolare da: 13,2 miliardi di dollari dai casinò, 5,7 miliardi da lotterie e bingo, e più di 3,1 miliardi dalle scommesse sportive. Con un punteggio di 9,19 su 10, la Francia si aggiudica la medaglia di bronzo. Si distingue per il numero eccezionale di casinò fisici: ben 205 strutture operative, il primato a livello continentale. L'economia del gioco francese ha superato i 14,8 miliardi di ricavi totali nel 2024, con 8,3 miliardi generati dai casinò, 4 miliardi dalle lotterie e 2,5 miliardi dalle scommesse sportive. Appena fuori dal podio la Spagna, che assomma un punteggio di 8,60 su 10. Il suo mercato, forte di 63 casinò sul territorio, ha prodotto nel 2024 un valore complessivo prossimo ai 9 miliardi di dollari, di cui 5,6 miliardi dai casinò, 2,2 miliardi dalle lotterie e 1,1 miliardi dalle scommesse sportive
I dati relativi all’Italia
L'Italia si posiziona al quinto posto della classifica, con un punteggio di 8,40 su 10. Il suo settore di gioco ha generato un volume d'affari superiore ai 13 miliardi di dollari. A frenare l'Italia in questa graduatoria è la presenza di soli sei casinò fisici sul territorio, a fronte di un forte dominio del gioco online. Nel dettaglio, i ricavi si distribuiscono così: 8,3 miliardi di dollari provengono dai casinò, 3 miliardi dalle lotterie e 1,8 miliardi dalle scommesse sportive
La top ten
I Paesi Bassi si posizionano al sesto posto della classifica, con un punteggio di 8,18 su 10. Il loro mercato ha generato complessivamente oltre 5,5 miliardi di dollari, grazie a una forte spinta dei casinò, supportata anche dalla presenza di ben 72 sale da gioco fisiche. La Svizzera si colloca in settima posizione, con un punteggio di 7,97 su 10. Questa nazione ha prodotto quasi 6 miliardi di dollari di introiti, in gran parte derivanti da casinò, lotterie e bingo. In ottavo posto troviamo il Belgio, che ha raggiunto un punteggio di 7,51 su 10. Il suo settore di gioco ha un valore di oltre 4,2 miliardi di dollari, con i casinò che rappresentano la principale fonte di reddito, sostenuta da 92 strutture fisiche. La Svezia occupa il nono posto, con un punteggio di 7,50 su 10. Nonostante disponga di soli 4 casinò fisici, il suo giro d'affari si attesta intorno ai 5,1 miliardi di dollari, trainato prevalentemente dai casinò. Infine, la Polonia chiude la top ten con un punteggio di 6,84 su 10 e un mercato che si aggira intorno ai 4 miliardi di dollari
Boom nei piccoli comuni
Secondo un’analisi di Federconsumatori dello scorso gennaio, il fenomeno del gioco d'azzardo si concentra in particolare nei comuni italiani con popolazione compresa tra i 2.000 e i 9.999 abitanti. In questi centri, che ospitano il 25,5% della popolazione italiana (circa 15 milioni di persone), il volume lordo giocato nel 2023 ha raggiunto i 17,8 miliardi di euro, rappresentando quasi il 22% della raccolta complessiva da remoto a livello nazionale che, nel 2023, ha toccato i 150 miliardi di euro, superando il 7% del Prodotto Interno Lordo nazionale
I giochi
Ma quali sono i giochi più praticati? L'analisi evidenzia come la tipologia di gioco vada dal torneo e giochi di sorte a quota fissa: questa categoria rappresenta la porzione più consistente della raccolta, aumentando costantemente da 33.176,82 milioni di euro nel 2020 a 53.310,30 milioni di euro nel 2022. Per quanto riguarda le altre tipologie, il Betting Exchange e il Bingo hanno mantenuto una crescita costante ma moderata, evidenziando una relativa stabilità nelle preferenze dei giocatori per queste modalità
