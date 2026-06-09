Amazon Prime Day 2026, sconti e offerte in arrivo: le date previste e cosa sapereEconomia
Introduzione
Manca ormai molto poco al ritorno di Prime Day, l’evento di Amazon dedicato alle offerte sui prodotti in vendita sulla piattaforma riservate agli utenti Prime. Per quattro giorni - e su alcuni prodotti già da adesso - sarà possibile trovare articoli anche di grandi marchi a prezzi più convenienti, ed è anche in calendario il il programma "Destinazione Sud”, che si tiene dal 19 al 21 giugno a Palermo: ecco tutto quello che c’è da sapere sull’evento.
Quello che devi sapere
Che cos’è il Prime Day
In primo luogo, è necessario chiarire che cos’è il Prime Day: come spiegato dalla stessa Amazon, si tratta di un evento annuale di shopping globale contraddistinto da offerte rivolte esclusivamente ai membri del servizio Prime. Tutti i clienti che aderiscono, inclusi quelli iscritti al periodo gratuito di 30 giorni, hanno la possibilità di beneficiare delle offerte che vengono pubblicate durante il Prime Day.
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Amazon Prime Day 2026: le date
Per quanto riguarda il 2026, Prime Day è giunto alla sua dodicesima edizione e le offerte dureranno dal 23 al 26 giugno. In ogni caso, già in questo momento e fino all’inizio vero e proprio dell’evento è possibile trovare sulla piattaforma diverse offerte anticipate. In particolare, come annunciato dalla stessa compagnia, tra le altre opportunità sono previsti sconti fino al 40% sui prodotti a marchio Amazon.
Le offerte durante Amazon Prime Day 2026
Nel corso dei quattro giorni dell’evento, Amazon ha annunciato centinaia di migliaia di offerte su diversi prodotti in molte categorie della piattaforma: tra queste rientrano ad esempio casa, giardino, bellezza e cura della persona, abbigliamento ed elettronica. In particolare sono previsti sconti su articoli di grandi marchi come Moulinex, Dyson, Lagostina, LEGO e Foppapedretti. Inoltre ci saranno anche migliaia di offerte su prodotti Made in Italy.
Destinazione Sud, il programma di Amazon a Palermo per il Prime day
Inoltre, in occasione di questa dodicesima edizione del Prime day Festival, Amazon ha lanciato anche il programma "Destinazione Sud". Per tre giorni, dal 19 al 21 giugno, a Palermo si terranno eventi gratuiti, con esibizioni musicali, dj set e incontri culturali con la partecipazione dello scrittore Antonio Manzini e dell'esperto di geopolitica, Alec Ross. Il festival, che si svolgerà nel locale Nauto, offrirà uno spazio dedicato alle offerte Prime day e ai benefici Prime, un'area a tema Made in Italy, una zona dedicata ai prodotti per tutti i giorni, lo spazio Amazon Haul, l'area Alexa+, per provare la nuova assistente personale basata sull'intelligenza artificiale e i dispositivi Amazon; l'area Prime match e il Prime photo booth.
Il programma di “Destinazione Sud”
Osservando il dettaglio del programma, venerdì 19 Alec Ross presenterà il suo ultimo libro “The Italian Dream - Riprendersi il futuro”. Lo stesso giorno spazio anche la nuova opera di Antonio Manzini, “I tramezzini di Rocco Schiavone”. Sabato 20, invece, è in calendario l’esibizione del cantautore palermitano Davide Shorty. A concludere il festival sarà la presentazione di “Come l'arancio marcio”, opera della scrittrice Milena Palminteri. "Il Sud rappresenta per Amazon una priorità strategica e un'area di crescita fondamentale", ha detto Il country manager di Amazon Italia, Giorgio Busnelli. "Eventi di questa portata rappresentano un'importante occasione di promozione per Palermo, capace di coniugare cultura, partecipazione e opportunità economiche", ha detto invece il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.
Gli investimenti di Amazon in Europa
Infine, c’è il capitolo investimenti: Amazon ha messo in campo oltre 60 miliardi di euro in Europa nel 2025, 5 miliardi in più rispetto al 2024, e sta investendo altri 10 miliardi per modernizzare i centri di distribuzione europei con robot di nuova generazione e per accelerare le consegne. Questo piano di investimenti creerà 25mila nuovi posti di lavoro: ad annunciarlo è stata la stessa azienda in occasione di "Delivering the Future" a Londra, dopo la presentazione da parte della Commissione europea del Cloud and AI Development Act, la strategia per contrastare la supremazia digitale dei colossi degli Stati Uniti.
"L'Europa è al centro"
Armin Cossmann, vice presidente delle operazioni per l'Europa, ha spiegato: “L'Europa è al centro, protagonista di come stiamo sviluppando i nostri processi logistici per il futuro. L’investimento che stiamo facendo qui, il talento che stiamo sviluppando qui, la tecnologia che stiamo implementando qui, è qui che si sta scrivendo il prossimo capitolo dell'innovazione nella logistica".
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