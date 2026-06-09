Armin Cossmann, vice presidente delle operazioni per l'Europa, ha spiegato: “L'Europa è al centro, protagonista di come stiamo sviluppando i nostri processi logistici per il futuro. L’investimento che stiamo facendo qui, il talento che stiamo sviluppando qui, la tecnologia che stiamo implementando qui, è qui che si sta scrivendo il prossimo capitolo dell'innovazione nella logistica".

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