Costo della vita e stipendio, quali sono le città più care in Europa?

I dati di Numbeo, osservando l’Europa, fotografano un’aerea sempre più costosa, ma anche molto divisa al suo interno tra chi riesce a trasformare il reddito in risparmio e chi, invece, vede gran parte dello stipendio eroso dalle spese fisse.



Come detto, la Svizzera è il Paese più caro d'Europa, ma qui c’è anche uno tra i più più elevati poteri d'acquisto locale. E l’Italia? Nel nostro Paese, secondo i dati di Numbeo, il costo della vita è inferiore rispetto a quello dei Paesi del Nord Europa, ma il potere d'acquisto locale resta fermo intorno a quota 94, ben al di sotto di Germania (140), Paesi Bassi (139), Danimarca (149) e Svizzera (178). Anche la Spagna, sempre secondo l'indice, riesce a fare leggermente meglio dell'Italia sul fronte della capacità di spesa delle famiglie. Tradotto: molte famiglie e molti lavoratori italiani percepiscono una crescente difficoltà economica, e questo non tanto perché i prezzi siano i più alti d'Europa, ma perché i redditi crescono meno rapidamente rispetto al costo della vita.

Per approfondire:

Istat, le città dove il carovita pesa di più. Classifica