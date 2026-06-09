Costo della vita e stipendio, quali sono le città più care in Europa?

Introduzione
La Svizzera è il Paese più caro d'Europa, con un indice del costo della vita pari a 98,4. Ma questo Paese vanta anche uno tra i più elevati poteri d'acquisto locale. Lo stesso vale, anche se in misura minore, per Danimarca, Paesi Bassi e Germania, che combinano prezzi elevati con retribuzioni generalmente più alte rispetto alla media europea. Sono i dati che emergono, come riporta Il Corriere della Sera, da Numbeo,
una delle principali piattaforme internazionali che monitorano il costo della vita nelle città e nei Paesi del mondo. E l'Italia? La città più cara del nostro Paese è sicuramente Milano. Ecco tutti i dettagli.
Quello che devi sapere
La situazione italiana
I dati di Numbeo, osservando l’Europa, fotografano un’aerea sempre più costosa, ma anche molto divisa al suo interno tra chi riesce a trasformare il reddito in risparmio e chi, invece, vede gran parte dello stipendio eroso dalle spese fisse.
Come detto, la Svizzera è il Paese più caro d'Europa, ma qui c’è anche uno tra i più più elevati poteri d'acquisto locale. E l’Italia? Nel nostro Paese, secondo i dati di Numbeo, il costo della vita è inferiore rispetto a quello dei Paesi del Nord Europa, ma il potere d'acquisto locale resta fermo intorno a quota 94, ben al di sotto di Germania (140), Paesi Bassi (139), Danimarca (149) e Svizzera (178). Anche la Spagna, sempre secondo l'indice, riesce a fare leggermente meglio dell'Italia sul fronte della capacità di spesa delle famiglie. Tradotto: molte famiglie e molti lavoratori italiani percepiscono una crescente difficoltà economica, e questo non tanto perché i prezzi siano i più alti d'Europa, ma perché i redditi crescono meno rapidamente rispetto al costo della vita.
Per approfondire:
Milano
Restando in Italia, Milano registra un indice del costo della vita pari a 74,8 punti, il più elevato del nostro Paese. In sostanza i dati certificano come vivere a Milano costi molto più che nel resto d'Italia. E i redditi non sempre riescono a compensare il differenziale. Qui il costo mensile stimato per una famiglia di quattro persone è di 3.742,4 €, escluso l'affitto (utilizzando lo strumento di stima di Numbeo,). Il costo mensile stimato per una persona singola è di 1.037,5 €, escluso l'affitto.
Per approfondire:
Milano è la città più costosa del 2025, Napoli la più economica
Roma (e il confronto con Milano)
Sempre guardando alle grandi città, ma spostandosi a Roma, secondo Numbeo, l’indice del costo della vita è di 60,5 punti. Il costo mensile stimato per una famiglia di quattro persone è di 3.022,9 €, escluso l'affitto. Il costo mensile stimato per una persona singola è di 843,8 €, sempre escluso l'affitto. Roma è il 19,1% meno cara di Milano e l'affitto nella Capitale è in media il 23,5% inferiore rispetto a Milano.
Altre città nel mondo, da New York a Londra
New York svetta per il costo della vita: qui l’indice di Numbeo sale a 100. Il costo mensile stimato per una famiglia di quattro persone è di € 5.398,0, escluso l'affitto. Il costo mensile stimato per una persona singola è di € 1.462,8 ($ 1.683,8), sempre escluso l'affitto. New York è il 33,6% più cara di Milano.
Paragonate a Milano, Praga, Berlino e Pechino, ad esempio, hanno un costo della vita minore. Mentre è simile quello di Sydney, in Australia. Più alta Londra dove il costo mensile stimato per una famiglia di quattro persone è di € 4.516,4 (£ 3.901,6), escluso l'affitto.
L'indice in Europa
Tornando a guardare solo l'Europa, nel Current Cost of Living Index by City (Indice attuale del costo della vita per città), all'8 giugno 2026, si vede che la prima città in classifica è Zurigo, seguita da Lucerna e Ginevra, dunque una top 3 tutta concentrata in Svizzera. Ma anche le altre posizioni della top 10 sono tutte di città svizzere a parte Reykjavik in Islanda e Oslo in Norvegia, rispettivamente nona e decima. Londra è 14esima, Parigi 21esima. Milano è 37esima e, come detto, prima tra le città italiane (seguita da Firenze, 64esima, mentre Roma è 133esima).
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