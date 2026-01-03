Milano è la città più costosa del 2025, Napoli la più economica

Con poche sorprese, anche per il 2025 è Milano la città d’Italia col più alto costo della vita. La più economica è Napoli. Se si considera però solamente la spesa alimentare dalla Campania dobbiamo spostarci alla Calabria: è Catanzaro a detenere il primato del risparmio. Al contrario, a pagare in misura maggiore rispetto a tutti i connazionali il carrello della spesa è Bolzano, qui per cibi e bevande si spende in assoluto di più.