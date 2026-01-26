Il provvedimento sui giochi d’azzardo ha l’obiettivo di aumentare la trasparenza e la sicurezza, in un mondo variegato dove illusione di una facile ricchezza talvolta si incontra con speculazioni opache e illegali. Da una recente audizione della sottosegretaria all'Economia Lucia Albano, tenuta in commissione Finanze della Camera, è emerso come tra il 2020 e il 2024 la Guardia di finanza abbia riscontrato oltre 5.000 violazioni nel comparto giochi e scommesse per un totale di basi imponibile evase di circa 2 miliardi, pari a un mancato flusso erariale di quasi 184 milioni di euro. Mentre l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha aggiornato la "black list" dei siti non autorizzati alla raccolta di gioco e nel 2026, cioè da meno di un mese, ha già disposto l'oscuramento di altri 172 nuovi siti internet. Il totale dei siti oscurati ha sfiorato quota 12.000.