Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 24 gennaio: tutti i numeri vincenti

Le estrazioni dei numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, sabato 24 gennaio (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO).

Il gioco del Lotto

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

I numeri vincenti del Lotto (in aggiornamento)

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di sabato 24 gennaio 2026:

  • Bari:                  26 - 24 - 81 - 30 - 32
  • Cagliari:            84 - 81 - 48 - 8 - 49
  • Firenze:            64 - 30 - 70 - 12 - 89
  • Genova:            76 - 71 - 63 - 88 - 27
  • Milano:             1 - 28 - 9 - 6 - 90
  • Napoli:              74 - 26 - 50 - 76 - 24
  • Palermo:          9 - 75 - 88 - 65 - 13
  • Roma:               66 - 13 - 21 - 65 - 73
  • Torino:              78 - 2 - 90 - 51 - 16
  • Venezia:           23 - 55 - 60 - 47 - 17
  • Nazionale:       14 - 70 - 74 - 68 - 20

Il 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

Il 10eLotto del 24 gennaio

20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 24 gennaio sono:

 

1 - 2 - 9 - 13 - 23 - 24 - 26 - 28 - 30 - 48 - 55 - 64 - 66 - 71 - 74 - 75 - 76 - 78 - 81 - 84

 

Numero oro: 26

 

Doppio oro: 26 - 24

 

Extra: 6 - 8 - 12 - 21 - 32 - 47 - 49 - 50 - 51 - 60 - 63 - 65 - 70 - 88 - 90

Superenalotto: come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)

Ecco i numeri estratti per il Superenalotto il 24 gennaio 2026:

 

La combinazione vincente è: 22 - 37 - 55 - 61 - 68 - 71

 

Il numero Jolly è: 21

 

Il numero Superstar è: 18

 

Jackpot del Superenalotto del 24-01-2026: 110.800.000 euro

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 27-01-2026: 1XX.X00.000 euro

 

I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto di martedì 27 gennaio 2026, ecco qui i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Firenze             42 (manca da 158 estrazioni)
  • Bari                   20 (manca da 127 estrazioni)
  • Torino                89 (manca da 109 estrazioni)
  • Cagliari              55 (manca da 101 estrazioni)
  • Torino                18 (manca da 97 estrazioni)
  • Nazionale          37 (manca da 90 estrazioni)
  • Genova              34 (manca da 88 estrazioni)
  • Milano              50 (manca da 87 estrazioni)
  • Cagliari              10 (manca da 84 estrazioni)
  • Genova              69 (manca da 82 estrazioni)

 

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 20 (manca da 127 estrazioni) - 63 (da 67) - 41 (da 60)
  • Cagliari           55 (manca da 101 estrazioni) - 10 (da 84) - 54 (da 64)
  • Firenze           42 (manca da 158 estrazioni) - 16 (da 81) - 14 (da 69)
  • Genova           34 (manca da 88 estrazioni) - 69 (da 82) - 84 (da 59)
  • Milano            50 (manca da 87 estrazioni) - 55 (da 76) - 67 (da 67)
  • Napoli            3 (manca da 75 estrazioni) - 41 (da 65) - 84 (da 56)
  • Palermo         57 (manca da 71 estrazioni) - 4 (da 53) - 85 (da 52)
  • Roma              81 e 31 (mancano da 67 estrazioni) - 30 (da 64) - 89 (da 60)
  • Torino              89 (manca da 109 estrazioni) - 18 (da 97) - 34 (da 78)
  • Venezia           24 (manca da 73 estrazioni) - 51 (da 46) - 20 (da 44)
  • Nazionale       37 (manca da 90 estrazioni) - 27 (da 81) - 31 (da 58)

 

I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:

 

  • 27 (da 68) - 4 (da 55) - 39 (da 50) - 87 (da 48) - 62 (da 44) - 26 (da 41)

 

