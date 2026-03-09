Oroscopo settimanale, le previsioni dal 9 al 15 marzo segno per segno

Introduzione
Si parte con un nuovo lunedì ed una nuova settimana al via. Sarà significativa e ricca di novità? Lavoro, soldi e amore ti supporteranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 9 al 15 marzo.
Quello che devi sapere
ARIETE
L’inizio di questo periodo porta con sé un clima positivo che vi aiuta a sentirvi più sereni e fiduciosi nelle vostre scelte. In amore emerge un lato più dolce e affettuoso, mentre sul lavoro la fantasia e lo spirito creativo possono offrirvi idee interessanti da sviluppare. La fortuna vi accompagna quando sapete mantenere equilibrio e buon umore.
TORO
Si apre una fase vivace che stimola curiosità, movimento e voglia di uscire dalla routine. In amore il vostro fascino risulta più evidente e può favorire incontri o rafforzare un legame già presente, mentre sul lavoro intraprendenza e determinazione vi permettono di distinguervi. La fortuna premia chi ha il coraggio di esplorare nuove possibilità.
GEMELLI
Il periodo appare un po’ contraddittorio, con pensieri che si accavallano e momenti di stanchezza alternati a slanci di energia. In amore potreste desiderare più attenzioni e comprensione, mentre sul lavoro è fondamentale mantenere ordine e chiarezza per evitare fraintendimenti. La fortuna arriva quando rallentate e riflettete con calma.
CANCRO
Energia e voglia di comunicare rendono questi giorni piuttosto dinamici e ricchi di contatti interessanti. In amore possono nascere emozioni intense o nuove conoscenze, mentre sul lavoro la vostra determinazione vi aiuta a essere più efficienti e precisi. La fortuna si manifesta quando scegliete di aprirvi al cambiamento.
LEONE
Questo momento segna una fase di maggiore consapevolezza e stabilità emotiva. In amore i sentimenti diventano più profondi e rassicuranti, mentre sul lavoro le situazioni scorrono senza grandi ostacoli anche se alcuni risultati richiedono ancora pazienza. La fortuna vi sostiene quando mantenete fiducia nei vostri progetti.
VERGINE
Un po’ di stanchezza potrebbe farsi sentire dopo un periodo intenso e ricco di impegni. In amore alcune emozioni potrebbero emergere con forza e chiedere chiarimenti sinceri, mentre sul lavoro sarà importante evitare distrazioni e mantenere la solita precisione. La fortuna premia prudenza e capacità di riflettere prima di agire.
BILANCIA
Qualche piccolo dubbio o desiderio irrisolto potrebbe farvi riflettere su ciò che desiderate davvero. In amore le emozioni possono alternarsi tra entusiasmo e momenti di contrasto, mentre sul lavoro il ritmo resta produttivo e soddisfacente. La fortuna vi aiuta quando affrontate ogni situazione con equilibrio e dialogo.
SCORPIONE
Una sensazione di sicurezza interiore vi permette di affrontare questo periodo con maggiore decisione. In amore saprete esprimere i vostri sentimenti con sincerità e dolcezza, mentre sul lavoro potrebbero arrivare occasioni utili per dimostrare le vostre capacità. La fortuna vi accompagna quando unite intuito e determinazione.
SAGITTARIO
Alcuni imprevisti o incomprensioni potrebbero rendere questi giorni un po’ movimentati, ma con pazienza tutto può essere gestito. In amore le emozioni risultano contrastanti e richiedono chiarezza, mentre sul lavoro è importante non lasciarsi prendere dalla svogliatezza. La fortuna favorisce chi mantiene calma e organizzazione.
CAPRICORNO
Concentrazione e lucidità vi permettono di pianificare con attenzione impegni e progetti. In amore le relazioni più solide offrono stabilità, mentre sul lavoro possono presentarsi opportunità interessanti da cogliere con equilibrio. La fortuna vi sostiene quando ascoltate anche le vostre emozioni.
ACQUARIO
La sensibilità cresce e vi rende più attenti alle sfumature dei rapporti. In amore potrebbe emergere un lato romantico e profondo, mentre sul lavoro la vostra capacità di mediazione vi aiuta a gestire situazioni delicate. La fortuna si manifesta soprattutto nelle intuizioni e nelle idee creative.
PESCI
Curiosità e desiderio di scoprire qualcosa di diverso rendono questo periodo stimolante. In amore la complicità cresce e diventa più facile aprirsi agli altri con naturalezza, mentre sul lavoro la vostra capacità comunicativa può favorire risultati positivi. La fortuna vi accompagna quando seguite l’istinto e la sensibilità.