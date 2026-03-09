Offerte Sky
Oroscopo settimanale, le previsioni dal 9 al 15 marzo segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Si parte con un nuovo lunedì ed una nuova settimana al via. Sarà significativa e ricca di novità? Lavoro, soldi e amore ti supporteranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 9 al 15 marzo.

 

Quello che devi sapere

ARIETE

L’inizio di questo periodo porta con sé un clima positivo che vi aiuta a sentirvi più sereni e fiduciosi nelle vostre scelte. In amore emerge un lato più dolce e affettuoso, mentre sul lavoro la fantasia e lo spirito creativo possono offrirvi idee interessanti da sviluppare. La fortuna vi accompagna quando sapete mantenere equilibrio e buon umore.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dell'Ariete

TORO

Si apre una fase vivace che stimola curiosità, movimento e voglia di uscire dalla routine. In amore il vostro fascino risulta più evidente e può favorire incontri o rafforzare un legame già presente, mentre sul lavoro intraprendenza e determinazione vi permettono di distinguervi. La fortuna premia chi ha il coraggio di esplorare nuove possibilità.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Toro

GEMELLI

Il periodo appare un po’ contraddittorio, con pensieri che si accavallano e momenti di stanchezza alternati a slanci di energia. In amore potreste desiderare più attenzioni e comprensione, mentre sul lavoro è fondamentale mantenere ordine e chiarezza per evitare fraintendimenti. La fortuna arriva quando rallentate e riflettete con calma.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dei Gemelli

CANCRO

Energia e voglia di comunicare rendono questi giorni piuttosto dinamici e ricchi di contatti interessanti. In amore possono nascere emozioni intense o nuove conoscenze, mentre sul lavoro la vostra determinazione vi aiuta a essere più efficienti e precisi. La fortuna si manifesta quando scegliete di aprirvi al cambiamento.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Cancro

LEONE

Questo momento segna una fase di maggiore consapevolezza e stabilità emotiva. In amore i sentimenti diventano più profondi e rassicuranti, mentre sul lavoro le situazioni scorrono senza grandi ostacoli anche se alcuni risultati richiedono ancora pazienza. La fortuna vi sostiene quando mantenete fiducia nei vostri progetti.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Leone

VERGINE

Un po’ di stanchezza potrebbe farsi sentire dopo un periodo intenso e ricco di impegni. In amore alcune emozioni potrebbero emergere con forza e chiedere chiarimenti sinceri, mentre sul lavoro sarà importante evitare distrazioni e mantenere la solita precisione. La fortuna premia prudenza e capacità di riflettere prima di agire.

 

Leggi l'oroscopo della settimana della Vergine

BILANCIA

Qualche piccolo dubbio o desiderio irrisolto potrebbe farvi riflettere su ciò che desiderate davvero. In amore le emozioni possono alternarsi tra entusiasmo e momenti di contrasto, mentre sul lavoro il ritmo resta produttivo e soddisfacente. La fortuna vi aiuta quando affrontate ogni situazione con equilibrio e dialogo.

 

Leggi l'oroscopo della settimana della Bilancia

SCORPIONE

Una sensazione di sicurezza interiore vi permette di affrontare questo periodo con maggiore decisione. In amore saprete esprimere i vostri sentimenti con sincerità e dolcezza, mentre sul lavoro potrebbero arrivare occasioni utili per dimostrare le vostre capacità. La fortuna vi accompagna quando unite intuito e determinazione.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dello Scorpione

SAGITTARIO

Alcuni imprevisti o incomprensioni potrebbero rendere questi giorni un po’ movimentati, ma con pazienza tutto può essere gestito. In amore le emozioni risultano contrastanti e richiedono chiarezza, mentre sul lavoro è importante non lasciarsi prendere dalla svogliatezza. La fortuna favorisce chi mantiene calma e organizzazione.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Sagittario

CAPRICORNO

Concentrazione e lucidità vi permettono di pianificare con attenzione impegni e progetti. In amore le relazioni più solide offrono stabilità, mentre sul lavoro possono presentarsi opportunità interessanti da cogliere con equilibrio. La fortuna vi sostiene quando ascoltate anche le vostre emozioni.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Capricorno

ACQUARIO

La sensibilità cresce e vi rende più attenti alle sfumature dei rapporti. In amore potrebbe emergere un lato romantico e profondo, mentre sul lavoro la vostra capacità di mediazione vi aiuta a gestire situazioni delicate. La fortuna si manifesta soprattutto nelle intuizioni e nelle idee creative.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dell'Acquario

PESCI

Curiosità e desiderio di scoprire qualcosa di diverso rendono questo periodo stimolante. In amore la complicità cresce e diventa più facile aprirsi agli altri con naturalezza, mentre sul lavoro la vostra capacità comunicativa può favorire risultati positivi. La fortuna vi accompagna quando seguite l’istinto e la sensibilità.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dei Pesci

