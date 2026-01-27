Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 27 gennaio: nessun 6

Offerte Sky
Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 27 gennaio: nessun 6 centrato

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, martedì 27 gennaio.

Quello che devi sapere

Il gioco del Lotto

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

I numeri vincenti del Lotto del 27 gennaio

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 27 gennaio 2026:

  • Bari:                 14 - 13 - 48 - 19 - 45
  • Cagliari:           19 - 22 - 3 - 54 - 85
  • Firenze:           79 - 69 - 43 - 56 - 50
  • Genova:           11 - 12 - 8 - 5 - 43
  • Milano:            67 - 15 - 17 - 78 - 29
  • Napoli:             85 - 42 - 8 - 60 - 62
  • Palermo:         67 - 18 - 78 - 60 - 39
  • Roma:              2 - 31 - 85 - 66 - 69
  • Torino:             11 - 30 - 80 - 74 - 29
  • Venezia:           4 - 23 - 27 - 33 - 19
  • Nazionale:       32 - 68 - 26 - 1 - 10

 

La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

Il 10eLotto di martedì 27 gennaio

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 27 gennaio sono:

 

2 - 3 - 4 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19 - 22 - 23 - 30 - 31 - 42 - 48 - 67 - 69 - 79 - 85

 

Numero oro: 14

 

Doppio oro: 14 - 13

 

Extra: 5 - 8 - 17 - 27 - 33 - 43 - 45 - 50 - 54 - 56 - 60 - 66 - 74 - 78 - 80

Superenalotto: come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Superenalotto, jackpot e numeri del 27 gennaio

Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 27 gennaio 2026:

 

La combinazione vincente è: 11 - 19 - 27 - 31 - 54 - 84 

 

Il numero Jolly è: 38

 

Il numero Superstar è: 37

 

Jackpot del Superenalotto del 27-01-2026: 111.600.000 euro

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 29-01-2026: 112.500.000 euro

 

Superenalotto: le quote

Vincite SuperEnalotto

  • Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5+: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5: 8 totalizzano Euro: 23.123,79
  • Punti 4: 816 totalizzano Euro: 230,26
  • Punti 3: 30.874 totalizzano Euro: 18,35
  • Punti 2: 422.108 totalizzano Euro: 5,00

 

Vincite SuperStar

  • Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 4SS: 4 totalizzano Euro: 23.026,00
  • Punti 3SS: 162 totalizzano Euro: 1.835,00
  • Punti 2SS: 2.200 totalizzano Euro: 100,00
  • Punti 1SS: 12.182 totalizzano Euro: 10,00
  • Punti 0SS: 24.218 totalizzano Euro: 5,00

 

Vincite Seconda Chance 50 Euro: 108 totalizzano Euro: 5.400,00

 

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 16.299 totalizzano Euro: 48.897,00

 

Vincite WinBox 1: 2.216 totalizzano Euro: 55.400,00

 

Vincite WinBox 2: 261.481 totalizzano Euro: 532.494,00

 

Totale vincite Seconda Chance: 16.407

 

Totale vincite WinBox: 263.697

I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 29 gennaio 2026, ecco qui i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Firenze             42 (manca da 159 estrazioni)
  • Bari                   20 (manca da 128 estrazioni)
  • Torino                89 (manca da 110 estrazioni)
  • Cagliari              55 (manca da 102 estrazioni)
  • Torino                18 (manca da 98 estrazioni)
  • Nazionale          37 (manca da 91 estrazioni)
  • Genova              34 (manca da 89 estrazioni)
  • Milano              50 (manca da 88 estrazioni)
  • Cagliari              10 (manca da 85 estrazioni)
  • Genova              69 (manca da 83 estrazioni)

 

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 20 (manca da 128 estrazioni) - 63 (da 68) - 41 (da 61)
  • Cagliari           55 (manca da 102 estrazioni) - 10 (da 85) - 21 (da 64)
  • Firenze           42 (manca da 159 estrazioni) - 16 (da 82) - 14 (da 70)
  • Genova           34 (manca da 89 estrazioni) - 69 (da 83) - 84 (da 60)
  • Milano            50 (manca da 88 estrazioni) - 55 (da 77) - 45 (da 51)
  • Napoli            3 (manca da 76 estrazioni) - 41 (da 66) - 84 (da 57)
  • Palermo         57 (manca da 72 estrazioni) - 4 (da 54) - 85 (da 53)
  • Roma              81 (manca da 68 estrazioni) - 30 (da 65) - 89 (da 61)
  • Torino              89 (manca da 110 estrazioni) - 18 (da 98) - 34 (da 79)
  • Venezia           24 (manca da 74 estrazioni) - 51 (da 47) - 20 (da 45)
  • Nazionale       37 (manca da 91 estrazioni) - 27 (da 82) - 31 (da 59)

 

I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:

 

  • 4 (da 56) - 39 (da 51) - 87 (da 49) - 62 (da 45) - 26 (da 42) - 46 (da 42)

 

