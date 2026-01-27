Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 27 gennaio: nessun 6

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, martedì 27 gennaio.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto del 27 gennaio
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 27 gennaio 2026:
- Bari: 14 - 13 - 48 - 19 - 45
- Cagliari: 19 - 22 - 3 - 54 - 85
- Firenze: 79 - 69 - 43 - 56 - 50
- Genova: 11 - 12 - 8 - 5 - 43
- Milano: 67 - 15 - 17 - 78 - 29
- Napoli: 85 - 42 - 8 - 60 - 62
- Palermo: 67 - 18 - 78 - 60 - 39
- Roma: 2 - 31 - 85 - 66 - 69
- Torino: 11 - 30 - 80 - 74 - 29
- Venezia: 4 - 23 - 27 - 33 - 19
- Nazionale: 32 - 68 - 26 - 1 - 10
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di martedì 27 gennaio
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 27 gennaio sono:
2 - 3 - 4 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19 - 22 - 23 - 30 - 31 - 42 - 48 - 67 - 69 - 79 - 85
Numero oro: 14
Doppio oro: 14 - 13
Extra: 5 - 8 - 17 - 27 - 33 - 43 - 45 - 50 - 54 - 56 - 60 - 66 - 74 - 78 - 80
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Superenalotto, jackpot e numeri del 27 gennaio
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 27 gennaio 2026:
La combinazione vincente è: 11 - 19 - 27 - 31 - 54 - 84
Il numero Jolly è: 38
Il numero Superstar è: 37
Jackpot del Superenalotto del 27-01-2026: 111.600.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 29-01-2026: 112.500.000 euro
Superenalotto: le quote
Vincite SuperEnalotto
- Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5: 8 totalizzano Euro: 23.123,79
- Punti 4: 816 totalizzano Euro: 230,26
- Punti 3: 30.874 totalizzano Euro: 18,35
- Punti 2: 422.108 totalizzano Euro: 5,00
Vincite SuperStar
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 4 totalizzano Euro: 23.026,00
- Punti 3SS: 162 totalizzano Euro: 1.835,00
- Punti 2SS: 2.200 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 12.182 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 24.218 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 108 totalizzano Euro: 5.400,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 16.299 totalizzano Euro: 48.897,00
Vincite WinBox 1: 2.216 totalizzano Euro: 55.400,00
Vincite WinBox 2: 261.481 totalizzano Euro: 532.494,00
Totale vincite Seconda Chance: 16.407
Totale vincite WinBox: 263.697
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 29 gennaio 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 42 (manca da 159 estrazioni)
- Bari 20 (manca da 128 estrazioni)
- Torino 89 (manca da 110 estrazioni)
- Cagliari 55 (manca da 102 estrazioni)
- Torino 18 (manca da 98 estrazioni)
- Nazionale 37 (manca da 91 estrazioni)
- Genova 34 (manca da 89 estrazioni)
- Milano 50 (manca da 88 estrazioni)
- Cagliari 10 (manca da 85 estrazioni)
- Genova 69 (manca da 83 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 20 (manca da 128 estrazioni) - 63 (da 68) - 41 (da 61)
- Cagliari 55 (manca da 102 estrazioni) - 10 (da 85) - 21 (da 64)
- Firenze 42 (manca da 159 estrazioni) - 16 (da 82) - 14 (da 70)
- Genova 34 (manca da 89 estrazioni) - 69 (da 83) - 84 (da 60)
- Milano 50 (manca da 88 estrazioni) - 55 (da 77) - 45 (da 51)
- Napoli 3 (manca da 76 estrazioni) - 41 (da 66) - 84 (da 57)
- Palermo 57 (manca da 72 estrazioni) - 4 (da 54) - 85 (da 53)
- Roma 81 (manca da 68 estrazioni) - 30 (da 65) - 89 (da 61)
- Torino 89 (manca da 110 estrazioni) - 18 (da 98) - 34 (da 79)
- Venezia 24 (manca da 74 estrazioni) - 51 (da 47) - 20 (da 45)
- Nazionale 37 (manca da 91 estrazioni) - 27 (da 82) - 31 (da 59)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:
- 4 (da 56) - 39 (da 51) - 87 (da 49) - 62 (da 45) - 26 (da 42) - 46 (da 42)
