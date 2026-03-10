Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 10 marzo: i numeri vincenti

Lifestyle
©Ansa

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, martedì 10 marzo (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO).

Quello che devi sapere

Il gioco del Lotto

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Per approfondire: Le estrazioni di sabato 7 marzo

1/8

I numeri vincenti del Lotto del 10 marzo

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 10 marzo 2026:

  • Bari:                 22 - 61 - 39 - 37 - 34
  • Cagliari:           46 - 18 - 31 - 16 - 22
  • Firenze:           16 - 54 - 71 - 40 - 50
  • Genova:           21 - 88 - 14 - 11 - 13
  • Milano:            21 - 14 - 46 - 69 - 13
  • Napoli:            66 - 89 - 35 - 26 - 87
  • Palermo:         34 - 21 - 38 - 48 - 43
  • Roma:              89 - 27 - 84 - 35 - 61
  • Torino:             75 - 12 - 90 - 4 - 54
  • Venezia:           88 - 54 - 36 - 58 - 73
  • Nazionale:       25 - 85 - 65 - 61 - 82

 

Per approfondireDal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici

2/8
pubblicità

La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

3/8

Il 10eLotto di martedì 10 marzo

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 10 marzo sono:

 

X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X

 

Numero oro: X

 

Doppio oro: X - X

 

Extra: X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X

4/8
pubblicità

Superenalotto: come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare

5/8

Superenalotto, jackpot e numeri del 10 marzo

Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 10 marzo 2026:

 

La combinazione vincente è: 08 - 34 - 42 - 47 - 55 - 83 

 

Il numero Jolly è: 4

 

Il numero Superstar è: 42

 

Jackpot del Superenalotto del 10-03-2026: 132.100.000 euro

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

6/8
pubblicità

I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 12 marzo 2026, ecco qui i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Cagliari           55 (manca da 126 estrazioni)
  • Roma              81 (manca da 92 estrazioni)
  • Bari                 41 (manca da 85 estrazioni)
  • Roma              25 (manca da 84 estrazioni)
  • Bari                 23 (manca da 81 estrazioni)
  • Nazionale      22 (manca da 77 estrazioni)
  • Torino            40 (manca da 76 estrazioni)
  • Firenze           47 (manca da 75 estrazioni)
  • Milano            45 (manca da 75 estrazioni)
  • Cagliari            50 (manca da 74 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                41 (manca da 85 estrazioni) - 23 (da 81) - 11 (da 68)
  • Cagliari          55 (manca da 126 estrazioni) - 50 (da 74) - 41 (da 63)
  • Firenze          47 (manca da 75 estrazioni) - 90 (da 65) - 60  (da 53)
  • Genova          70 (manca da 63 estrazioni) - 28 (da 57) - 66 e 2 (da 45)
  • Milano          45 (manca da 75 estrazioni) - 85 (da 61) - 86 (da 59)
  • Napoli           40 (manca da 70 estrazioni) - 28 (da 65) - 64 e 22 (da 54)
  • Palermo        46 (manca da 67 estrazioni) - 45 (da 64) - 27 (da 53)
  • Roma            81 (manca da 92 estrazioni) - 25 (da 84) - 80 (da 68)
  • Torino            40 (manca da 76 estrazioni) - 58 (da 61) - 31 e 7 (da 59)
  • Venezia         48 (manca da 66 estrazioni) - 69 (da 63) - 65 (da 56)
  • Nazionale      22 (manca da 77 estrazioni) - 42  (da 71) - 87 (da 68)

 

Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

7/8

I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:

 

  • 70 (da 56) - 59 (da 55) - 51 (da 52) - 77 (da 47) - 28 (da 44) - 38 (da 41)

 

Per approfondire: Superenalotto, vinto il primo jackpot online da 73 milioni. Le 10 vincite record

8/8
pubblicità

Leggi anche

Lifestyle

Oroscopo del giorno, le previsioni del 10 marzo segno per segno

Lifestyle

Oroscopo settimanale, le previsioni dal 9 al 15 marzo segno per segno

Lifestyle

Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 9 marzo

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, numeri oggi 7 marzo: c'è un 5+ da 653mila euro

Lifestyle

Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 6 marzo