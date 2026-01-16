La Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), commentando i rincari, afferma che il fumo rappresenta ancora la più grande minaccia per la salute umana e provoca in modo diretto più decessi di alcol, droga, incidenti stradali, aids, omicidi e suicidi messi insieme. Tuttavia prevedere una maggiore tassazione che colpisce solo i prodotti da tabacco è un errore e non rappresenta un approccio realmente efficace e giusto per la tutela della salute pubblica.

Sigaretta - ©IPA/Fotogramma