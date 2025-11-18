Alcol e tabacco continuano a essere venduti ai minori: indagine Moige

La contraffazione è percepita in modo superficiale dagli adolescenti: il 33% non ha consapevolezza del fenomeno e il 13% lo riduce a una semplice “imitazione a basso costo”. Il 73% riconosce che riguarda diversi settori, soprattutto abbigliamento, accessori e tecnologia, e il 70% sa che è un problema globale.

I canali di acquisto sono sia online che offline (50%), ma internet è il più frequente: il 46% si imbatte spesso in offerte sospette su e-commerce e social. Molti minori non sanno distinguere un prodotto autentico da uno contraffatto e il 25% ritiene che non comporti rischi. I pericoli percepiti riguardano soprattutto la scarsa qualità (67%), mentre c’è meno consapevolezza su rischi per la salute, la sicurezza o implicazioni legali. Solo una minoranza sa che comprare falsi può comportare sanzioni. Nelle strategie di prevenzione, prevale il controllo delle recensioni online (37%). Gli acquisti contraffatti riguardano soprattutto abbigliamento (66%) e tecnologia (20%), ma anche cosmetici e cibo. Il 41% riconosce il falso dopo problemi tecnici, il 19% lo usa comunque, e un 10% prova vergogna per l’acquisto. Le motivazioni principali sono convenienza (35%), scelta (40%) e rapidità (27%). Il 72% non conosce le tecniche dei contraffattori, sempre più sofisticate e ingannevoli.