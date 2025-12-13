Tabacco, aumenti accise da gennaio: quanto costeranno le sigarette?

Francesco Perrone, presidente di Fondazione Aiom (l'associazione italiana di oncologia medica), ha annunciato: “Lanceremo da gennaio una raccolta firme per proporre al Senato la discussione di una legge che introduca un incremento di 5 euro di tutte le confezioni di tabacco, sia quello bruciato, riscaldato e tutte le altre forme più recenti di fumo alternativo". È un modo, ha spiegato, "per costringere le forze politiche in Parlamento a superare l'esitazione legislativa e applicare quanto prima un incremento drastico dei prezzi dei prodotti del tabacco, mentre nella manovra finanziaria c'è di fatto un ulteriore sconto dal momento che l'incremento previsto del prezzo di sigarette è inferiore rispetto al tasso di inflazione previsto”.

