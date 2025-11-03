Tabacchi, chiusa consultazione Ue. Ecco cosa può succedere

Questi aumenti nazionali sarebbero però di poco conto se paragonati a quanto potrebbe arrivare dalla riforma europea. La consultazione pubblica della Commissione Ue è stata fatta in vista della nuova direttiva "Ted" (Tabacco Excise Directive), che punta a uniformare le accise su questi prodotti in tutti gli Stati membri. Le tempistiche per l’eventuale applicazione sono comunque lunghi. Anche fosse approvata quest’anno, i Paesi avrebbero tempo fino a fine 2027 per recepirla. E sarebbe anche previsto un periodo di transizione fino all’1 gennaio 2031, con gli aumento che sarebbero quindi graduali.

