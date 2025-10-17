Manovra 2026, aumenti sigarette: fino a 1,5 euro a pacchetto in 3 anni

Il Dpb parla anche di "efficientamento della spesa corrente" e della necessità di "migliorare la capacità di programmazione" delle amministrazioni pubbliche. L’obiettivo è rimodulare le dotazioni di bilancio in base alle reali esigenze, senza compromettere gli interventi in corso. Diversi ministeri hanno già avviato piani di revisione 2025-2027: quello delle Imprese e Made in Italy ha dato il via alla riforma del fondo di garanzia per le Pmi, mentre il ministero degli Interni sta conducendo un'analisi dei costi di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e dei risultati delle centrali di acquisto. Il ministero della Salute sta invece verificando i costi dei ricoveri e dell’attività intramoenia dei medici. Sono in corso valutazioni anche sulla sostituzione delle mense con buoni pasto e sulla riduzione del parco auto della pubblica amministrazione.