Manovra, da taglio Irpef a bonus per famiglie: tutte le misure

Il contributo che potrebbe arrivare dalle banche e dalle assicurazioni in vista della manovra dovrebbe ammontare a circa 4,5 miliardi. Diverse fonti però spiegano che non sono ancora definiti i dettagli del contributo: non sarebbe ancora chiaro quale sarà l'onere per il comparto del credito e quello delle assicurazioni. Le ipotesi circolate nelle ultime ore parlavano oltre dell'allungamento delle dta oggetto dell'accordo dello scorso anno anche della possibilità di 'liberare' il capitale accumulato (6,5 miliardi) a seguito del decreto del 2023 per non pagare la tassa allora. Lo Stato incasserebbe così circa 1,2 miliardi di tassazione ordinaria e, ma questo è un punto dibattuto, altri 1,6-1,7 miliardi da un'aliquota straordinaria fra il 26 e il 27,5%. Se l'Abi ha ribadito, anche ufficialmente, l'apertura a discutere delle dta in un'ottica su più anni, non così si è espressa su tassazioni straordinarie. Le ulteriori coperture verrebbero dalla spending review nei ministeri oltre che dagli effetti della rimodulazione del Pnrr.

