Manovra, prima casa esclusa dal calcolo Isee: cosa cambia

Nei mesi scorsi, la proposta di un intervento sul patrimonio immobiliare era stata avanzata dal vicepremier Matteo Salvini come parte di una riforma più ampia dell’Isee. Come confermato da fonti vicine al centrodestra, nel vertice di maggioranza che si è tenuto prima dell’esame in Consiglio dei ministri, l’idea del Carroccio avrebbe incassato il disco verde da parte degli alleati di governo. Secondo Il Messaggero e altre testate, sarebbe stata definita una soglia di 100mila euro come valore limite dell’immobile per poter venire escluso dal calcolo dell’Isee. Il tetto equivale a un valore di mercato che oscilla tra i 300mila e i 400mila euro.