Disabilità e caregiver, le risorse stanziate nella Manovra

Il bando prevede una dotazione di oltre 370 milioni di euro per finanziare progetti “che siano in grado di promuovere al meglio la dimensione abitativa, lavorativa e ricreativa della vita delle persone con disabilità, affiancando l'entrata in vigore del Progetto di Vita con azioni concrete”, ha spiegato la ministra Locatelli.

“La misura è rivolta agli enti del Terzo settore - ha aggiunto - che devono lavorare in rete, anche con il supporto delle istituzioni, e garantire continuità ai progetti. Con le risorse a disposizione sarà possibile ristrutturare spazi, acquistare mezzi di trasporto, attrezzature e materiale, attivare corsi di formazione per l'inclusione lavorativa e anche per gli operatori”.

Per approfondire: Contrassegno per disabili, come richiederlo e chi ne ha diritto