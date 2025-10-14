Assegno di inclusione, cosa sapere sul rinnovo della domanda

Il primo incontro con gli operatori dei Servizi Sociali, previsto per tutti i nuclei familiari che presentano la domanda di rinnovo dell’Assegno di inclusione successivamente alla fruizione delle diciotto mensilità, si legge, "è funzionale alla verifica e alla conferma o modifica dei percorsi di inclusione sociale e lavorativa individuati nei mesi precedenti". Compete, infatti, al Servizio Sociale accertarsi che il percorso individuato sia coerente con i bisogni del nucleo familiare e registrare sui propri sistemi il completamento dell'analisi multidimensionale o l'aggiornamento/conferma della precedente, per azzerare e riavviare il contatore per la successiva scadenza e, eventualmente, per sbloccare le sospensioni nel tempo intervenute.

