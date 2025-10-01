Pagamenti Inps ottobre 2025, le date da segnare sul calendario

Per la NASpi e la Dis-Coll di solito i pagamenti cadono a metà mese. La data non è uguale per tutti: dipende dalla lavorazione delle pratiche e dal momento in cui si è fatta la domanda. La raccomandazione è quella di controllare il Fascicolo Previdenziale del Cittadino sul portale Inps. Per la Cassa integrazione, invece, le date variano in base al fondo di riferimento e vengono comunicate attraverso circolari specifiche.

Sulla Naspi, in particolare, va ricordata la stretta introdotta dalla legge di Bilancio e che prevede che l’indennità dal 2025 sia erogata solo se il lavoratore che perde involontariamente il lavoro, dopo aver dato le dimissioni dal rapporto precedente, abbia maturato almeno 13 settimane di contributi nell’ultimo impiego.

L'indennità si calcola su base mensile, partendo dall'imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni, diviso per le settimane di contributo e moltiplicato per 4,33. Il massimo mensile 2025 è fissato a 1.562,82 euro. La prestazione dura per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contributo negli ultimi 4 anni (fino a 24 mesi). Dal 7° mese (8° per over 55), l'importo si riduce del 3% al mese.

