Assegno d’inclusione, il rinnovo è più semplice: le novità

Introduzione

L’assegno d’inclusione, anche detto Adi, è la misura che ha preso il posto del reddito di cittadinanza. Per i nuclei che hanno fatto domanda di accesso al sostegno per primi, ovvero quelli che hanno presentato l'istanza a cavallo tra il dicembre del 2023 e il gennaio dell'anno successivo, e che hanno percepito l'assegno fino a giugno, dunque per 18 mensilità, periodo decorso il quale le erogazioni si interrompono per almeno un mese, chiedere il rinnovo è diventato più semplice