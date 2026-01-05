Spid Poste a pagamento, ecco le alternative gratuite (compresa la Cie)

Ora che lo Spid di Poste è diventato a pagamento (a partire dal secondo anno), gli utenti si stanno guardando attorno per capire se ci sono alternative. Poiché la modifica è stata introdotta unilateralmente, Poste consente agli utenti di recedere entro 30 giorni senza alcun costo e di rivolgersi a un altro gestore Spid. Al momento, sono 12 i gestori di identità digitale abilitati da AgID: alcuni offrono il servizio con un canone annuo, altri in maniera gratuita. Vediamo quali sono.