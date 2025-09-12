IT Wallet, ok del Garante della Privacy: al via la sperimentazione

Come si legge sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale, l’IT-Wallet è un sistema che razionalizza e migliora l'identità digitale e l'accesso a documenti e servizi pubblici in Italia che saranno disponibili in formato digitale e sempre a portata di smartphone, in un formato sicuro e facilmente accessibile. L’obiettivo è quello di semplificare l’accesso e l’erogazione di servizi pubblici e privati, digitali e fisici, facilitando la presentazione e la verifica della propria identità digitale e delle proprie credenziali. Per il governo l’IT-Wallet è fondamentale e può essere uno strumento strategico per anticipare l’identità digitale europea che, come detto, partirà dal 2026. Grande priorità in questo senso sarà data alla carta d’identità elettronica, mentre lo Spid sembra destinato a un ruolo secondario

