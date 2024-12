Il portafoglio digitale IT Wallet diventa disponibile per tutti i cittadini italiani permettendo di caricare nell'app IO (disponibile per Android e iOS) patente, tessera sanitaria e carta europea per la disabilità tramite Spid o Cie. Il servizio elimina la necessità di portare con sé i documenti fisici, ma non è obbligatorio e non invalida la versione cartacea degli stessi