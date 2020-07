Spid, cos'è il sistema di identità digitale e come richiederlo online

Lo Spid, Sistema pubblico di identità digitale, è un sistema di riconoscimento, attivo dal 2016, che permette a cittadini e imprese di accedere a servizi online della pubblica amministrazione con un unico nome utente e un’unica password associati all'identità di un cittadino italiano o uno straniero con permesso di soggiorno e residente in Italia. Si può utilizzare, e in alcuni casi è l'unico mezzo per farlo, per usufruire di apposite misure, come il buono di 500 euro per i docenti o quello per i 18enni. È anche richiesto per diverse agevolazioni previste dal governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus (LO SPECIALE), come il bonus vacanze, quello per il baby sitting e per colf e badanti, e quello per il reddito di emergenza.