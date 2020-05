Bonus baby sitter, come funziona e come fare domanda

Il decreto Rilancio ha confermato la misura e l'ha raddoppiata. Tra le principali novità la possibilità di utilizzare l'importo, erogato dall'Inps, anche per pagare i centri estivi. Passa da 1.000 a 2.000 euro la somma per i lavoratori pubblici della sanità e delle forze dell’ordine

Il decreto Rilancio recentemente approvato (LO SPECIALE) con le misure economiche per affrontare la crisi determinata dal coronavirus ha confermato il bonus baby sitter e lo ha raddoppiato, portandolo dai 600 euro precedentemente previsti ai 1.200 euro per figli di età inferiore ai 12 anni, limite che non sussiste in caso di figli disabili. Il bonus può anche essere utilizzato per pagare le rette dei centri estivi o strutture assimilate. Ecco le novità previste dal decreto e come richiedere il bonus (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI LIVE – LO SPECIALE).

Come funziona e le novità del decreto Rilancio approfondimento Decreto Rilancio, bonus e detrazioni: vademecum Agenzia delle Entrate Tra le novità principali del decreto c’è la possibilità di utilizzare il bonus anche per pagare i centri estivi per la prima infanzia. Non può essere erogato però insieme al bonus asilo nido, come invece avveniva in base al decreto Cura Italia. Lo ha precisato l’Inps con il messaggio 1447/2020. Inoltre il decreto Rilancio ha raddoppiato da 1.000 a 2.000 euro l’importo del bonus specifico per gli operatori del comparto sanitario privato e pubblico, e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Le domande che rispettano i requisiti saranno accolte in ordine cronologico di presentazione.

A chi spetta approfondimento Reddito di emergenza, la procedura per chiederlo sul sito Inps Il bonus – spiega l’Inps - spetta ai lavoratori dipendenti privati, ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps, e ai lavoratori autonomi (iscritti e non all’Inps, se non iscritti previa comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali). Il bonus viene erogato anche ai dipendenti pubblici del settore sanitario, e al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, che come detto potranno ricevere un importo maggiore.