Coronavirus Italia, contagi e fase 2: le notizie di oggi in diretta

Per la mobilità interregionale dal 3 giugno si attendono i dati del 29 maggio. l ministro Speranza mette in guardia sulla possibilità di una seconda ondata . Ieri altri 78 morti per coronavirus, ai minimi dal 2 marzo: un positivo ogni 145 tamponi ( IL BOLLETTINO DEL 26 MAGGIO ). Dati confortanti anche dalla seconda giornata d'indagine nazionale per i test sierologici, da oggi al via anche a Roma. I n tanti però non rispondono alle telefonate della Croce Rossa , appello all'adesione dal Ministro della Salute. Sulla scuola confermato il ritorno in classe a settembre. Ipotesi di ultimo giorno all'aperto per chiudere questo anno scolastico ma il Cts si oppone.