Bologna, sospetta positività membro dello staff: stop agli allenamenti

La società emiliana ha fatto sapere attraverso il proprio sito che il caso è emerso nell'ultima serie di esami a cui è stato sottoposto il gruppo-squadra. Nel caso in cui fosse confermata la positività, tutti andranno in isolamento in ritiro

Il Bologna Calcio annuncia un caso di "sospetta positività" al Coronavirus da parte di un membro dello staff. È lo stesso club a spiegare che il caso è emerso nell'ultima serie di esami a cui è stato sottoposto il gruppo-squadra. (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE)

Ritiro isolato in caso di positività

Nella nota pubblicata sul sito ufficiale, il Bologna fa sapere che "In attesa di ulteriori approfondimenti, la squadra in via precauzionale riprenderà domani gli allenamenti in forma individuale e ad orari differenziati senza uso di locali comuni. Nel caso in cui fosse confermata la positività, il gruppo-squadra sarà isolato in ritiro", ha confermato la società.