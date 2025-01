Serie A, Monza-Fiorentina 2-1: decidono Ciurria e Maldini. HIGHLIGHTS

La 20^ giornata di campionato si è chiusa con la vittoria dei padroni di casa all'U-Power Stadium. Si torna in campo domani per i recuperi delle partite della 19^ giornata che non si sono disputate a causa della Supercoppa italiana: alle 18.30 tocca a Como-Milan, poi alle 20.45 l'Atalanta ospita la Juventus

Si è chiusa con la vittoria 2-1 del Monza sulla Fiorentina la 20^ giornata di Serie A. Si torna in campo domani per i recuperi delle partite della 19^ giornata che non si sono disputate a causa della Supercoppa italiana : alle 18.30 tocca a Como-Milan, poi alle 20.45 l'Atalanta ospita la Juventus. Martedì l'ultimo recupero, Inter-Bologna alle 20.45 ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ).

La cronaca di Monza-Fiorentina (GLI HIGHLIGHTS)

Ci prova subito la Fiorentina con Sottil e Colpani, poi un rigore per i Viola viene prima concesso e infine cancellato, così come il cartellino giallo a Pablo Marì. Il Monza, più propositivo nella seconda metà del primo tempo, la sblocca e trova il vantaggio al 44’ con un gol di Ciurria. Nella ripresa occasione per la Fiorentina: Beltrán da due passi prova il tap-in vincente ma Carboni salva sulla linea. Al 63' raddoppiano i padroni di casa: segna Maldini. Poi rigore per i Viola per un fallo di Carboni su Beltrán: l'argentino tira il penalty e non sbaglia. Ancora pericoloso Maldini, la Fiorentina prova a conquistare il pareggio ma il Monza difende senza esitazioni e, dopo 4 minuti di recupero, porta a casa la vittoria.

Il tabellino di Monza-Fiorentina 2-1

44' Ciurria (M), 63' Maldini (M), 74' Beltrán Rig. (F)

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì (1' st Martins), Carboni; Pedro Pereira, Bondo, Bianco (47' st Vignato), Akpa-Akpro (47' st Valoti); Ciurria, Caprari (13' st Djuric); Maldini (45' st Petagna). All.: Bocchetti

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens (23' st Parisi); Adli, Richardson (19' st Folorunsho); Colpani (23' st Ikoné), Gudmundsson (1' st Beltran), Sottil (30' st Kouamé); Kean. All.: Palladino

Ammoniti: Pereira per gioco falloso, Turati, Ciurria, Bondo, Ranieri per comportamento non regolamentare.