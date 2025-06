Il padel ai piedi della Tour Eiffel

Giocare a padel a 150 metri dalla Tour Eiffel. Fino al 9 luglio 2025, sarà possibile vivere un evento sportivo straordinario nel cuore di Parigi, in una location d’eccezione che unisce sport, cultura e bellezza senza tempo. Si chiama “Esperienza 4PADEL - Torre Eiffel” ed è promossa da Weebora, startup italiana specializzata in viaggi, clinic e tornei legati al mondo del padel.

Allenarsi e sfidarsi in un luogo magico

I giocatori potranno sfidarsi sul "4PADEL Gustave". Situato sul molo di Port de Suffren, a soli 150 metri dalla Torre Eiffel, il campo è una struttura professionale firmata Mejor Set, pensata per offrire un'esperienza di gioco impeccabile. È possibile prenotare una sessione di 90 minuti, disponibile dalle 9:00 alle 23:30, da solo, in coppia o in gruppo di tre/quattro persone. Un allenatore di alto livello sarà a disposizione per guidare attraverso esercizi personalizzati, partite e consigli tattici. Al termine dell’attività sportiva, gli ospiti potranno concedersi un momento di relax sulla terrazza panoramica della chiatta Gustave. Un epilogo perfetto per un’esperienza che coniuga sport, lifestyle e l’inconfondibile charme parigino.