Finale Supercoppa Italiana, Inter-Milan 0-0. Il risultato IN DIRETTA

È iniziata alle 20 la finale della Supercoppa italiana di Riad. L'Inter punta ad alzare il trofeo per la quarta stagione di fila nel derby contro il Milan in terra saudita, un record mai raggiunto da nessun club. Non solo: l’obiettivo è anche superare i rossoneri per quanto riguarda il numero di Supercoppe conquistate consecutivamente, visto che a oggi i nerazzurri vincitori delle ultime tre stagioni sono appaiati al Milan 1992/1994.