Buon compleanno Lewis Hamilton, il pilota di Formula 1 compie 40 anni

Lewis Hamilton , sette volte campione del mondo di Formula 1, celebra oggi i suoi 40 anni. Nato il 7 gennaio 1985 a Stevenage, nel Regno Unito, non è solo uno dei piloti più titolati nella storia della F1, ma anche una figura di rilievo fuori dai circuiti, grazie al suo impegno in cause sociali, ambientali e per l’uguaglianza.

La carriera in F1



Il sette volte campione del mondo di F1 ha debuttato in Formula 1 nel 2007 con il team McLaren. Già nella sua stagione d’esordio, ha ottenuto quattro vittorie e ha sfiorato il titolo mondiale. L’anno successivo, nel 2008, è diventato il più giovane campione del mondo della storia a soli 23 anni 9 mesi e 26 giorni, un record che è stato successivamente superato da Vettel. Il passaggio alla Mercedes nel 2013 ha segnato una svolta decisiva nella sua carriera. Con la scuderia tedesca, Hamilton ha conquistato sei dei suoi sette titoli mondiali, dominando la Formula 1 per oltre un decennio. È il pilota più vincente della storia della F1, insieme a Michael Schumacher, ed è pronto per una nuova sfida: dal 2025 sarà un pilota della Ferrari.



Impegno fuori dalla pista



Oltre ai suoi successi sportivi, Hamilton è noto anche per il suo impegno su temi cruciali. È stato un sostenitore attivo del movimento Black Lives Matter, portando il messaggio di uguaglianza e inclusione sui circuiti di tutto il mondo. Nel 2020, con l’intento di favorire la diversità all'interno dell'industria del motorsport, ha fondato "The Hamilton Commission", una partnership di ricerca con la Royal Academy of Engineering finalizzata a incoraggiare i giovani di colore a studiare scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Hamilton negli ultimi anni ha anche dimostrato una forte attenzione all’ambiente. Nel 2017, ha scelto di diventare vegano, spiegando: "La crudeltà quotidiana della razza umana è orribile. Non voglio contribuirvi". Inoltre, ha avviato diversi progetti per favorire la sostenibilità. Il suo team, Mercedes-AMG Petronas, ha seguito il suo esempio, impegnandosi a ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività.



