Jeremy Mathieu, dal Triplete col Barcellona al lavoro come commesso

La nuova vita 10 anni dopo i successi sul campo

L'Equipe infatti racconta come il cinque volte nazionale francese lavori oggi come dipendente di un negozio Intersport in una filiale situata tra Aix-en-Provence e Marsiglia, precisamente a Bouches-du-Rhone. Il negozio è dedito alla commercializzazione di tutti i tipi di prodotti sportivi e l'ex Barcellona lavora nel reparto di articoli legati al calcio. Sport che non sembra però aver abbandonato completamente: il quotidiano francese racconta come l'ex difensore abbia conseguito recentemente la qualifica di allenatore.