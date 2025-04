Juric via dal Southampton: "Peggior tecnico di sempre in Premier"

"Ivan Juric lascia il Southampton ed è ufficialmente il peggior allenatore della storia della Premier League dopo la retrocessione del club". Questo il titolo con cui il "The Sun" annuncia la fine del rapporto tra il tecnico ex Torino e Roma e la società inglese. Termina così, in maniera piuttosto negativa, la stagione orribile del tecnico croato, conclusasi proprio oggi, dopo che è arrivata la matematica retrocessione del suo Southampton.

Una stagione da dimenticare

Juric era arrivato in Premier League il 21 dicembre scorso, dopo un'altra avventura non proprio lusinghiera, ovvero quella sulla panchina della Roma, terminata con otto partite e quattro sconfitte. Il tecnico non è riuscito nemmeno a raddrizzare le sorti dei Saints, che sotto la sua guida hanno raccolto solo quattro punti in 14 partite. E, a conferma della situazione non proprio rosea per il club, nel weekend è arrivata pure la certezza della retrocessione, a seguito della sconfitta di domenica sul campo del Tottenham. In virtù di ciò e con una media di soli 0,29 punti per partita - conferma ancora il tabloid Sun - Juric, la cui avventura inglese è durata poco più di 100 giorni, è diventato "il peggior allenatore che abbia mai allenato in Inghilterra per più di dieci partite".