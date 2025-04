F1, Piastri vince Gp Bahrain a Sakhir. Secondo Russell. VIDEO

L'australiano della McLaren chiude in testa davanti a Russell, Norris e Leclerc. Hamilton è quinto con la Ferrari, poi Verstappen e Gasly. Il mondiale torna la prossima settimana in Arabia Saudita ascolta articolo

Oscar Piastri, su McLaren, ha vinto il Gp del Bahrain, quarta prova del Mondiale di Formula 1. Sul podio col pilota australiano salgono George Russell con la Mercedes e Lando Norris, con la seconda McLaren. Quarto e quinto posto per le Ferrari con Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Alle spalle dei due piloti Ferrari si è preso il sesto posto Max Verstappen, con la Red Bull, superando all'ultimo giro Pierre Gasly (Alpine), settimo. In zona punti sono entrati anche Esteban Ocon (Haas), Yuki Tsunoda (Red Bull) e Oliver Bearman (Haas), mentre Kimi Antonelli con la Mercedes ha chiuso undicesimo. La Ferrari ha avuto un gran passo per gran parte di gara. Splendido sorpasso di Antonelli su Max allo snake, anche se chiude fuori dai punti. Ritiro per Sainz. Il mondiale torna la prossima settimana in Arabia Saudita.

La classifica piloti Questa, dunque, la classifica del mondiale piloti dopo il quarto appuntamento del Mondiale di F1 2025. Comanda Lando Norris su McLaren con 77 punti davanti a Oscar Piastri, sempre McLaren, con 74 punti e a Max Verstappen su Red Bull a 69. Seguono George Russell su Mercedes con 63 punti, Charles Leclerc su Ferrari a 32 punti, Andrea Kimi Antonelli su Mercedes a 30. Infine ecco Lewis Hamilton su Ferrari a 25, Alexander Albon su Williams a 18, Esteban Ocon su Haas a 14 e Lance Stroll su Aston Martin a 10 punti. Leggi anche F1, Gp del Giappone: vince Verstappen davanti a Norris e Piastri

Piastri: "Bel lavoro finito in grande stile" "Avevamo iniziato il lavoro ieri e averlo finito in grande stile oggi è stato bello". Così Oscar Piastri ha commentato a caldo la sua vittoria nel Gp del Bahrain, ottenuta partendo dalla pole position e restando sempre in testa. "Avrei preferito non fosse uscita la safety car - ha proseguito parlando della neutralizzazione dopo circa 30 giri che ha riavvicinato tutte le monoposto - ma ero comunque abbastanza fiducioso. Sapevo anche che io e Lando eravamo gli unici rimasti con le gomme medie, che erano le gomme da usare".