Formula 1, Gp Australia: vince Norris. Leclerc ottavo, Hamilton decimo

Charles Leclerc non nasconde la delusione dopo l'ottavo posto ottenuto nel primo Gp della stagione in Australia. Il pilota della Ferrari, ai microfoni di Sky Sport, ha fatto mea culpa: "Oggi non è andata bene, ma prima di parlare di scelte della squadra credo che l'errore più grande sia stato il mio, quando in uscita di curva ho perso la macchina. Tutto ciò mi è costato 4-5 posizioni". Il monegasco spiega come quella di Melbourne sia stata "una gara difficile, ora ci saranno cose da guardare e migliorare. Come prima gara mi aspettavo molto meglio. Sono molto deluso ma torniamo in macchina tra quattro giorni e possiamo rifarci".

La cronaca della gara

Pioggia e forte vento protagoinisti al primo semaforo verde della stagione 2025 di Formula 1: il Gran Premio d'Australia parte con una decina di minuti di ritardo a causa del testa coda nel giro di formazione della Racing Bulls di Isack Hadjar. Nessuna conseguenza per il pilota francese tradito dalle condizioni della pista bagnata, ma vettura danneggiata per l'impatto contro le barriere del circuito. Poi si parte veramente con la McLaren di Norris che scatta al comando davanti alla Red Bull di Verstappen che alle prime curve fa secco l'idolo di casa Piastri. Bene in avvio la Ferrari di Leclerc che rimonta dalla settima alla quinta posizione, mentre Hamilton mantiene l'ottava posizione conquistata sabato sulla griglia di partenza. Dopo le prime curve, però, la corsa viene subito 'sospesa' con l'ingresso della safety car per il doppio incidente all'altro rookie Jack Doohan, a muro con la Alpine e alla Williams dell'ex ferrarista Carlos Sainz. Il trenino delle monoposto deve così aspettare otto giri prima di riaprire il gas a tutta con Norris a fare da lepre davanti ad uno scatenato Verstappen che dopo qualche giro va lungo e lascia strada a Piastri. Dietro al trio di testa la Mercedes di un sempre costante Russell che precede senza problemi la prima delle Ferrari guidata da Leclerc. In controllo l'altra Rossa di Hamilton che dalla ottava posizione non riesce a passare la Williams di Albon che lo precede. Si va avanti così, senza troppi sussulti e la paura di sbagliare per via della pista bagnata, fino ad una ventina di giri dalla fine quando il maltempo all'Albert Park di Melbourne tradisce anche uno dei piloti più esperti del Circus. A distruggere la sua monoposto è questa volta Fernando Alonso che va in testa coda fino a sbattere sulle barriere. Torna in pista la safety-car e tutti ne approfittano per passare dalle gomme da bagnato a quelle slick grazie al fatto che a Melbourne non piove più nonostante diverse nuvole nere minacciose e il tracciato comincia ad asciugarsi. Intanto la Ferrari di Leclerc perde una posizione superato dal giapponese Yuki Tsunoda su Racing Bulls, ma poco dopo ricomincia a piovere e succede di tutto tra testa coda, chi si ferma e chi decide di continuare come le Ferrari sfidando il meteo e la sorte. La McLaren di Piastri va fuori pista, mentre va a muro un altro rookie, ovvero Liam Lawson su Red Bull e rientra in pista la safety-car a neutralizzare la corsa e rimescolare le carte della gara. Alla fine del caos pioggia la McLaren di Norris si ritrova sempre al comando davanti alla Red Bull di Verstappen ed alla Mercedes di Russell, mentre le Ferrari scoprono d'aver tardato troppo il cambio gomme da pioggia scalando al nono posto con Hamilton e al decimo con Leclerc che nel concitato finale perdere diverse posizioni per un testa coda alla curva 11. Risale fino al quinto posto Antonelli con la Mercedes dietro alla sorprendente Williams di Albon, quarta alla fine solo grazie alla penalità inflitta al bolognese della Mercedes per l'eccessiva fretta al pit-stop. Il primo Gp del Mondiale 2025 finisce così con Norris raggiante sul primo gradino del podio e la Ferrari, con Leclerc ottavo e Hamilton decimo alla fine superato anche da Piastri, a interrogarsi sul naufragio di Melbourne dopo le grandi aspettative della vigilia.