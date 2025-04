F1, Gp del Giappone: vince Verstappen davanti a Norris e Piastri

A Suzuka quarto posto, appena giù dal podio, per la Ferrari di Leclerc, davanti alle Mercedes di Russell e Antonelli, che è stato anche leader della gara in un frangente, siglando pure il giro veloce. Hamilton, con l'altra Ferrari, chiude settimo

Max Verstappen su Red Bull è il vincitore del Gp del Giappone a Suzuka dove domina per la quarta volta consecutiva. Il campione del mondo ha preceduto le due McLaren di Norris e Piastri. Appena giù dal podio la Ferrari di Leclerc, davanti alle Mercedes di Russell e Antonelli, che è stato anche leader della gara in un frangente, siglando pure il giro veloce. Hamilton, con l'altra Ferrari, chiude settimo. Completano la top 10 Isack Hadjar (Racing Bulls), Alexander Albon (Williams) e Oliver Bearman (Haas). Amaro l'esordio in Red Bull di Yuki Tsunoda, che non va oltre la dodicesima posizionea. Il Mondiale di F1 torna la prossima settimana in Bahrain.