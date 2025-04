Coppa Italia, Inter-Milan 0-3: rossoneri in finale

Il Milan vola in finale di Coppa Italia: nel derby della semifinale di ritorno a San Siro ha vinto per 3-0 contro l'Inter, dopo l'1-1 dell'andata. Per sapere chi affronterà nella sfida decisiva tra Bologna o Empoli (3-0 al Castellani all'andata) bisogna aspettare domani, 24 aprile. Oggi è scesa in campo anche la Serie A, recuperando le partite annullate lunedì 21 per la scomparsa di Papa Francesco: la Juventus ha perso per 1-0 in trasferta contro il Parma, la Fiorentina si è imposta per 2-1 sul Cagliari, la Lazio ha sconfitto il Genoa per 2-0 al Ferraris e il Torino ha trionfato in casa per 2-0 in casa sull'Udinese.