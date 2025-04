Lo sport si ferma per i funerali del Papa: sospese partite del sabato

Dopo l'indicazione del ministero per la Protezione civile Como-Genoa, Inter-Roma e Lazio-Parma sono state rinviate. Presumibilmente a domenica per quanto riguarda Inter-Roma, mentre la gara dell'Olimpico dovrebbe slittare a lunedì. Il 26 aprile stop anche a tutte le altre manifestazioni sportive

Il campionato di calcio e gli altri eventi sportivi saranno sospesi sabato in occasione dei funerali di Papa Francesco. Como-Genoa, Inter-Roma e Lazio-Parma sono quindi rinviate, presumibilmente a domenica per quanto riguarda Inter-Roma, mentre la gara dell'Olimpico dovrebbe slittare a lunedì. Si attende ora il comunicato della Lega Serie A e la data di recupero delle tre partite della 34esima giornata. Nella stessa giornata di sabato 26 aprile sarebbero in programma anche due match del campionato di B (Sudtirol-Juve Stabia e Catanzaro-Palermo) e l'ultima giornata della regular-season del girone C della Serie C: tutti match che non si disputeranno nel giorno originariamente previsto.