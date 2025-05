Giro d’Italia 2025, oggi la nona tappa Gubbio-Siena: percorso e orari

La nona tappa

La nona tappa è caratterizzata da circa 29 km di strada sterrata e i ciclisti devono affrontare due Gran Premi della Montagna, uno di categoria 3 e uno di categoria 4: La Cima (km 52,4) e San Martino in Grania (km 147). Si parte da Gubbio e si attraversano Cortona e Sinalunga, su strade ampie ma con molte variazioni di direzione e pendenza. Dopo San Giovanni d’Asso, ci sono gli 8 km di sterrato di Pieve a Salti: un tratto impegnativo, ondulato, con tante curve e saliscendi. Superato il secondo passaggio in Buonconvento, i ciclisti devono affrontare prima il settore di Serravalle (9.3 km) e poi quello di San Martino in Grania (9.4 km) in mezzo alle crete senesi. Dopo aver attraversato Arbia si arriva al breve tratto di Monteaperti: è di soli 600 m, ma ha uno strappo sterrato con pendenze a doppia cifra. Si ritrova quindi l’asfalto, fino all’imbocco dell’ultimo sterrato a Colle Pinzuto (2.4 km, con pendenze fino al 15%). Una volta usciti, si va verso Siena per gli ultimi chilometri. Si snodano prima all’esterno dell’abitato, su strade larghe e lunghi rettifili collegati da ampie curve, prima in discesa e poi in leggera salita. A 2 km dall’arrivo si imbocca la via Esterna di Fontebranda, con pendenze fino al 9%. A 900 m dal traguardo, dopo la Porta di Fontebranda, inizia la pavimentazione lastricata. Qui la pendenza supera il 10%, fino a raggiungere punte del 16% intorno ai 500 m dall’arrivo, in via Santa Caterina. Dopo una svolta decisa a destra nella via delle Terme, c’è l’immissione in via Banchi di Sotto. Dai 300 m la strada è sempre in leggera discesa. Ai 150 m si svolta a destra in via Rinaldini. Ai 70 m si entra in Piazza del Campo, con gli ultimi 30 m in discesa al 7% e poi il traguardo pianeggiante.